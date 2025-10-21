快訊

美貿易代表警告北京 勿報復對美投資的外企

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。 路透
北京當局上周制裁南韓造船大廠韓華海洋株式會社在美國的子公司，明顯針對韓華計劃投資並幫助美國復興造船業。美國貿易代表葛里爾周一（20日）對中國大陸這類報復外企的行為，提出警告。

葛里爾在發出的聲明中說：「中國近期在全球對民營企業採取的報復行動，是其更廣泛經濟脅迫模式的一環，目的在藉由阻止外國公司投資美國造船業和其他關鍵行業，來影響美國政治並控制全球供應鏈。」

美中之間長期存在一連串的海事爭端，葛里爾的警告是最新進展。這場較量將影響全球經濟，船舶承擔著超過80%的國際貿易運輸，而中國大陸的造船量占全球造船總量一半以上，近年還試圖加強對南海的控制。

美國雖然擁有世界上最強大的海軍，但造船能力卻相對薄弱。川普政府因而想要透過吸引全球第二大造船國家南韓的投資，來強化美國造船業。

北京上周宣布將韓華旗下五家美國子公司列入反制清單，禁止中國境內的組織、個人與其進行交易、合作等活動，並威脅將會採取進一步報復措施。

格里爾表示，「企圖恐嚇，不能阻止美國重建造船基地；也不能阻止美國對於中國瞄準關鍵工業想要獨霸的行為，做出適當的反應。」

美中在海事方面的爭端，還有互相對對方的商業船隻加徵特殊港口費用。另外，美國也計劃對來自中國大陸的關鍵港口設備徵收100%關稅，並提議對其他貨物裝卸設備課徵高達150%進口稅。川普亦試圖削弱陸企對全球重要港口的控制力，包括巴拿馬運河周邊的港口設施。

