吃肉=燃油？研究：美肉類消費碳排3.29億噸直逼化石燃料

根據今天刊於「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊的最新研究顯示，美國各城市每年總計消費超過1100萬噸肉類，製造出的碳排量相當於美國一年的化石燃料碳排量。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，研究首席作者、密西根大學環境與永續系助理教授高德斯坦（Benjamin P. Goldstein）表示，美國城市人口一年消費肉品造成的碳排量相當於3.29億噸，而美國國內燃燒化石燃料的碳排量每年約為3.34億噸。

研究人員指出，美國光肉類消費碳排量，就超過英國（3.05億噸）和義大利（3.13億噸）的全年碳排總量；美國人口最多的3大城市紐約、洛杉磯與芝加哥，每年合計約消費320萬噸肉類。

研究團隊利用高解析度模型，將城市的肉類消費量與特定農村地區的飼料、牲口與加工肉品生產連結，量化並繪製出3531個美國城市的牛、雞與豬肉溫室氣體排放量地圖，計算「碳蹄印」（carbonhoofprint）。研究發現，美國人年消費約460萬噸雞肉、370萬噸牛肉與270萬噸豬肉。

研究人員建議，透過減少食物浪費和將飲食從牛肉轉向禽類等，美國的肉類消費碳排就可望減少高達51%；在供應端採取去碳化策略，例如結合樹木與放牧系統，也能進一步降低整體淨碳蹄印。

高德斯坦表示，從個人飲食角度而言，最基本且有效的永續做法仍是多以植物性飲食為主，並在需要吃肉時，選擇雞、豬取代牛肉。