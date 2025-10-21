快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

吃肉=燃油？研究：美肉類消費碳排3.29億噸直逼化石燃料

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
美國各城市每年總計消費超過1100萬噸肉類，製造出的碳排量相當於美國一年的化石燃料碳排量。 示意圖／ingimage
美國各城市每年總計消費超過1100萬噸肉類，製造出的碳排量相當於美國一年的化石燃料碳排量。 示意圖／ingimage

根據今天刊於「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊的最新研究顯示，美國各城市每年總計消費超過1100萬噸肉類，製造出的碳排量相當於美國一年的化石燃料碳排量。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，研究首席作者、密西根大學環境與永續系助理教授高德斯坦（Benjamin P. Goldstein）表示，美國城市人口一年消費肉品造成的碳排量相當於3.29億噸，而美國國內燃燒化石燃料的碳排量每年約為3.34億噸。

研究人員指出，美國光肉類消費碳排量，就超過英國（3.05億噸）和義大利（3.13億噸）的全年碳排總量；美國人口最多的3大城市紐約、洛杉磯與芝加哥，每年合計約消費320萬噸肉類。

研究團隊利用高解析度模型，將城市的肉類消費量與特定農村地區的飼料、牲口與加工肉品生產連結，量化並繪製出3531個美國城市的牛、雞與豬肉溫室氣體排放量地圖，計算「碳蹄印」（carbonhoofprint）。研究發現，美國人年消費約460萬噸雞肉、370萬噸牛肉與270萬噸豬肉。

研究人員建議，透過減少食物浪費和將飲食從牛肉轉向禽類等，美國的肉類消費碳排就可望減少高達51%；在供應端採取去碳化策略，例如結合樹木與放牧系統，也能進一步降低整體淨碳蹄印。

高德斯坦表示，從個人飲食角度而言，最基本且有效的永續做法仍是多以植物性飲食為主，並在需要吃肉時，選擇雞、豬取代牛肉。

碳排量

延伸閱讀

川普喊「不玩稀土遊戲」！網酸美國慘輸：芬太尼與黃豆也成談判籌碼

月底川習會 川普：預期會討論到台灣議題

美國澳洲簽關鍵礦產協議 盼降低對中國稀土依賴

文旦修剪枝幹焚燒丟棄增空汙碳排 台南農改場力推現地粉碎

相關新聞

川習會前再出招！川普與澳洲簽礦產協議反制北京 表態挺AUKUS強化印太

華盛頓郵報報導，美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯20日達成關鍵礦產協議，確保美國獲得澳洲礦產與稀土供應；川普同時表態支持澳...

吃肉=燃油？研究：美肉類消費碳排3.29億噸直逼化石燃料

根據今天刊於「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊的最新研究顯示，美國各城市每年總計消費超過...

美貿易代表警告北京 勿報復對美投資的外企

北京當局上周制裁南韓造船大廠韓華海洋株式會社在美國的子公司，明顯針對韓華計劃投資並幫助美國復興造船業。美國貿易代表葛里爾...

越南股市翻紅、一甩急挫5%和信用緊縮陰霾 分析師說逢低買進好機會

越南股市今天（21日）盤中由黑翻紅，逆轉周一時尾盤狂瀉急挫超過5%、創六個月來最大跌幅的頹勢。儘管投資人擔心越南公司債發...

德潛艦製造商TKMS上市首日飆漲 搶搭軍工熱潮拚加拿大大單

自母公司蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）分拆上市的德國軍艦製造商TKMS，在軍工概念股火熱的推升之下，周一在法蘭克...

南韓本月首20日對台出口激增58% 半導體支撐出口年增近10%

南韓海關今（21日）公布10月貿易初步數據，受惠於半導體需求持續，10月前20天經工作日調整後的出口金額，較去年同期大增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。