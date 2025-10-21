快訊

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

修杰楷上銬被抓走！咘咘、波妞親眼目睹嚇壞 賈靜雯回應了

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

越南股市翻紅、一甩急挫5%和信用緊縮陰霾 分析師說逢低買進好機會

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
越南股市今天（21日）盤中由黑翻紅，逆轉周一時尾盤狂瀉急挫超過5%、創六個月來最大跌幅的頹勢。圖為資料照片，彭博資訊。
越南股市今天（21日）盤中由黑翻紅，逆轉周一時尾盤狂瀉急挫超過5%、創六個月來最大跌幅的頹勢。圖為資料照片，彭博資訊。

越南股市今天（21日）盤中由黑翻紅，逆轉周一時尾盤狂瀉急挫超過5%、創六個月來最大跌幅的頹勢。儘管投資人擔心越南公司債發行出現違規行為，但分析師認為股市大跌是逢低買進的機會，雖然追繳保證金在短期內可能持續對市場造成壓力，但越南基本面和經濟成長前景仍完好無損。

越南胡志明證交所指數（VN Index）今天盤中翻紅，一度上漲逾1%；周一收盤重挫5.47%，創4月22日以來最大跌幅，主因市場對信用緊縮的擔憂再現，引發一波拋售潮，導致股價大跌。

根據越南媒體報導，截至第3季底，證券公司包含融資在內的未償還貸款估計約383兆越南盾（約145億美元），創下歷史新高。

據當地媒體報導，越南政府檢察院17日公布對67家債券發行商的檢查報告，包括有五家銀行存在「多項違規行為」。這些違規行為包括資金濫用、資訊揭露不當、資本管理不善、本金利息延遲支付，和提前出售項目等。

Turicum投資管理公司合夥人表示，檢查結果公布後，投資人情緒「惡化」，再加上Novaland投資集團宣布無法履行可轉債的償付義務，更是令市場雪上加霜，「受過去幾個月的強勁漲勢鼓舞，散戶投資人提高了槓桿，一旦負面消息出現，市場就很容易出現被迫拋售的情況」。

不過到周二，越南股市的這股恐慌情緒已經消散，投資人逢低買進。

亞洲邊境資本公司駐香港基金經理德賽表示，周一的拋售是「反應過度」，因為投資人仍對2022年公司債整頓所引發的市場和經濟放緩記憶猶新。他說，由於政府聚焦經濟成長，因此不太可能破壞股市這股持續的動能，「市場應會在今日穩定下來。任何進一步的下跌都是買進良機」。

胡志明市證券公司首席市場策略師阮明勇（音譯）表示，值得注意的是，這些檢查結果最初是在8月份發布的，然而包括Masan和ACB在內的幾家企業已澄清，這些調查結果對其當前營運影響甚微，且許多相關債券早已償清，周一的反應主要是市場氛圍在全國大選逼近，使得市場氛圍尤其敏感。

阮明勇說，隨著越南持續進行法律和結構性改革，「我們仍對中短期前景保持看好，因更廣泛的牛市趨勢依然完整。」

延伸閱讀

越南GDP全球排名5年躍8位 臨人才與數位轉型挑戰

固定收益型 美債最夯

中釉新材料 拓海外版圖

已婚營造業特助染開發女強人…機場牽手遊越南被拍 正宮獲賠20萬

相關新聞

川習會前再出招！川普與澳洲簽礦產協議反制北京 表態挺AUKUS強化印太

華盛頓郵報報導，美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯20日達成關鍵礦產協議，確保美國獲得澳洲礦產與稀土供應；川普同時表態支持澳...

害全球網站連鎖癱瘓！亞馬遜AWS雲端大當機15小時後已全面修復

全球最大雲端運算供應商、亞馬遜旗下雲端服務事業Amazon Web Services（AWS）周一經歷約15小時的服務故...

吃肉=燃油？研究：美肉類消費碳排3.29億噸直逼化石燃料

根據今天刊於「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊的最新研究顯示，美國各城市每年總計消費超過...

越南股市翻紅、一甩急挫5%和信用緊縮陰霾 分析師說逢低買進好機會

越南股市今天（21日）盤中由黑翻紅，逆轉周一時尾盤狂瀉急挫超過5%、創六個月來最大跌幅的頹勢。儘管投資人擔心越南公司債發...

德潛艦製造商TKMS上市首日飆漲 搶搭軍工熱潮拚加拿大大單

自母公司蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）分拆上市的德國軍艦製造商TKMS，在軍工概念股火熱的推升之下，周一在法蘭克...

南韓本月首20日對台出口激增58% 半導體支撐出口年增近10%

南韓海關今（21日）公布10月貿易初步數據，受惠於半導體需求持續，10月前20天經工作日調整後的出口金額，較去年同期大增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。