越南股市翻紅、一甩急挫5%和信用緊縮陰霾 分析師說逢低買進好機會

越南股市今天（21日）盤中由黑翻紅，逆轉周一時尾盤狂瀉急挫超過5%、創六個月來最大跌幅的頹勢。儘管投資人擔心越南公司債發行出現違規行為，但分析師認為股市大跌是逢低買進的機會，雖然追繳保證金在短期內可能持續對市場造成壓力，但越南基本面和經濟成長前景仍完好無損。

越南胡志明證交所指數（VN Index）今天盤中翻紅，一度上漲逾1%；周一收盤重挫5.47%，創4月22日以來最大跌幅，主因市場對信用緊縮的擔憂再現，引發一波拋售潮，導致股價大跌。

根據越南媒體報導，截至第3季底，證券公司包含融資在內的未償還貸款估計約383兆越南盾（約145億美元），創下歷史新高。

據當地媒體報導，越南政府檢察院17日公布對67家債券發行商的檢查報告，包括有五家銀行存在「多項違規行為」。這些違規行為包括資金濫用、資訊揭露不當、資本管理不善、本金利息延遲支付，和提前出售項目等。

Turicum投資管理公司合夥人表示，檢查結果公布後，投資人情緒「惡化」，再加上Novaland投資集團宣布無法履行可轉債的償付義務，更是令市場雪上加霜，「受過去幾個月的強勁漲勢鼓舞，散戶投資人提高了槓桿，一旦負面消息出現，市場就很容易出現被迫拋售的情況」。

不過到周二，越南股市的這股恐慌情緒已經消散，投資人逢低買進。

亞洲邊境資本公司駐香港基金經理德賽表示，周一的拋售是「反應過度」，因為投資人仍對2022年公司債整頓所引發的市場和經濟放緩記憶猶新。他說，由於政府聚焦經濟成長，因此不太可能破壞股市這股持續的動能，「市場應會在今日穩定下來。任何進一步的下跌都是買進良機」。

胡志明市證券公司首席市場策略師阮明勇（音譯）表示，值得注意的是，這些檢查結果最初是在8月份發布的，然而包括Masan和ACB在內的幾家企業已澄清，這些調查結果對其當前營運影響甚微，且許多相關債券早已償清，周一的反應主要是市場氛圍在全國大選逼近，使得市場氛圍尤其敏感。

阮明勇說，隨著越南持續進行法律和結構性改革，「我們仍對中短期前景保持看好，因更廣泛的牛市趨勢依然完整。」