德潛艦製造商TKMS上市首日飆漲 搶搭軍工熱潮拚加拿大大單

自母公司蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）分拆上市的德國軍艦製造商TKMS，在軍工概念股火熱的推升之下，周一在法蘭克福證交所掛牌首日交易一度飆漲78%。

TKMS以每股約60歐元開盤，市值約38億歐元（約44億美元），吸引投資人踴躍認購。母公司工業工程巨人蒂森克虜伯仍將持有該公司51%的股權。

TKMS開盤價為每股60歐元，盤中一度飆漲78%至107歐元，市值達到68億歐元（約79億美元），比彭博行業研究（BI）交易前預估區間上端還高出28億歐元，終場收在81.10歐元。

蒂森克虜伯也大漲5.6%。其他軍工股也大漲，戰車零件製造商Renk漲6.8%，國防科技公司Hensoldt漲7.9%，萊茵金屬（Rheinmetall）上漲5.9%。

TKMS全名為蒂森克虜伯海洋系統公司（Thyssenkrupp Marine Systems），業務涵蓋潛艦和水面艦艇建造，以及電子和軟體技術。

電子和軟體技術是TKMS執行長柏克哈德（Oliver Burkhard）口中該公司的「壓箱寶」。他接受CNBC訪問時表示，像聲納設備和部分自主作業裝置，都是所謂「多領域作戰」中不可或缺的關鍵技術，「而這將是未來軍事戰爭的下一個重大方向」。

他指出，這次公開上市將使TKMS能在未來數十年歐洲國防特別是海軍領域需求預期大增之際，籌集資金並擴大產能。

柏克哈德表示，TKMS現有訂單量達186億歐元，也就是說產能可望維持滿載至2040年前後，而一艘潛艦的建造周期往往需要5至15年。

柏克哈德表示，TKMS近年來已將產能擴充一倍，目前擁有兩座造船廠，能建造可連續潛航數周的最先進潛艦。他指出，TKMS擁有穩健的供應鏈，其中約九成設於歐洲，大多在德國。

柏克哈德周一隨同德國和挪威國防部長，拜會加拿大國防部長，爭取一筆價值數十億美元的潛艦合約。加拿大正評估是否加入德國和挪威共同投入潛艦採購計畫。TKMS所打造的的U212CD型潛艦，預計在2037年前交付6艘給德國，使德國潛艦數量增為12艘。相較之下，目前美國擁有71艘潛艦，俄羅斯則估計有64艘。

加拿大總理卡尼8月宣布將TKMS和南韓韓華海洋公司列入潛艦採購案的決選承建廠商。加拿大規劃採購多達12艘具備冰下航行能力的傳統動力潛艦。

卡尼同月曾參觀位於德國基爾的TKMS造船廠，並計畫下周在首爾出席亞太經合會（APEC）高峰會期間，視察韓華海洋的造艦設施。加拿大政府預定一年內拍板定案，並希望確保此計畫也能為本國產業帶來實質效益。