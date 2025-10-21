南韓本月首20日對台出口激增58% 半導體支撐出口年增近10%

南韓海關今（21日）公布10月貿易初步數據，受惠於半導體需求持續，10月前20天經工作日調整後的出口金額，較去年同期大增9.7%；其中對台灣的出口激增58.1%。相較之下，9月全月修正後的出口額則是年減6.1%。

南韓今年10月3日至9日適逢中秋連續假期，儘管10月初的工作日比去年同期少，工廠產能與出貨量受到影響，出口仍出現反彈。

在主要出口項目中，半導體出口大增20.2%，船舶出口成長11.7%。汽車則因美國提高關稅影響，出口大幅下滑25%。

從出口目的地來看，對台灣出口大幅增加58.1%，但是對美國出口大跌24.7%，對中國出口也下滑9.2%。

南韓做為一個出口導向的經濟體，這項初步貿易數據是南韓央行本周四（23日）利率會議前最後一項主要經濟指標。多數經濟學家預期，南韓央行本周的會議預料維持利率不變，因為貨幣政策須在管控出口風險、家庭債務增加與首爾房價持續上漲等議題之間取得平衡。

雖然出口獲得半導體支撐，但自「川普關稅」8月生效，美國對韓國商品加徵15%關稅以來，關稅壓力仍在持續累積。汽車關稅更是維持在25%，因調降的行政命令尚未簽署。部分出口商曾在年初提前出貨以避開加稅，但這類短期刺激效果已逐漸消退。

南韓與美國已於7月達成貿易協議，不過因為3,500億美元投資的細節仍未敲定，相關協商目前停滯，正式的貿易協議一直還沒簽。南韓當局正尋求方法來減輕潛在資金外流對匯率的衝擊。

美國是韓國最大的出口市場之一，正式協議遲遲未簽，也加劇未來對美出口的不確定性，而美國是韓國最大的出口市場之一。

出口占韓國GDP逾40%，美國又是韓國最大的出口市場之一，正式貿易協議遲遲未簽，增加對美出口的不確定性。與美國簽妥協議，被視為穩定出口與提振製造業信心的關鍵。