蘋果市值快突破4兆美元大關、正在追趕輝達 已把微軟甩到老三地位
蘋果公司股價在周一（20日）改寫新高後，正邁向成為第三家公司市值達到4兆美元的企業。隨著數據顯示iPhone 17銷售強勁，蘋果股價有望繼續上漲。
蘋果股價20日收盤上漲近4%，報每股262.24美元。根據彭博資訊的企業市值排行榜，蘋果公司市值已膨脹至3.89兆美元，攀升至第三名，超越微軟的3.84兆美元，但距離榜首輝達（Nvidia）的4.44兆美元仍有一段距離。
蘋果公司近期的利多消息包括，研究公司Counterpoint的數據顯示，iPhone 17系列在中國和美國的初期銷售表現優於其前代產品，在新機上市後的首10日，這兩國的新機型銷量比iPhone 16系列高出14%。
此外，上周末，Evercore ISI將蘋果加入戰略優於大盤名單（Tactical Outperform List），因為預期蘋果業績表現將會超出市場對本季的預期，並提出樂觀的12月季度預測。
