快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

蘋果市值快突破4兆美元大關、正在追趕輝達 已把微軟甩到老三地位

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司正邁向成為第三家公司市值達到4兆美元的企業。路透
蘋果公司正邁向成為第三家公司市值達到4兆美元的企業。路透

蘋果公司股價在周一（20日）改寫新高後，正邁向成為第三家公司市值達到4兆美元的企業。隨著數據顯示iPhone 17銷售強勁，蘋果股價有望繼續上漲。

蘋果股價20日收盤上漲近4%，報每股262.24美元。根據彭博資訊的企業市值排行榜，蘋果公司市值已膨脹至3.89兆美元，攀升至第三名，超越微軟的3.84兆美元，但距離榜首輝達（Nvidia）的4.44兆美元仍有一段距離。

蘋果公司近期的利多消息包括，研究公司Counterpoint的數據顯示，iPhone 17系列在中國和美國的初期銷售表現優於其前代產品，在新機上市後的首10日，這兩國的新機型銷量比iPhone 16系列高出14%。

此外，上周末，Evercore ISI將蘋果加入戰略優於大盤名單（Tactical Outperform List），因為預期蘋果業績表現將會超出市場對本季的預期，並提出樂觀的12月季度預測。

iPhone 17

延伸閱讀

輝達備案？花博園區緊鄰古蹟 8月下旬悄提文資審議

輝達總部用地北市備案多 「更大、更便宜」選項浮現

北士科地上權案僵局 台新新光金24日前回應

一下高鐵車站就到了 苗栗爭取輝達設立AI製造與研發基地

相關新聞

川習會前再出招！川普與澳洲簽礦產協議反制北京 表態挺AUKUS強化印太

華盛頓郵報報導，美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯20日達成關鍵礦產協議，確保美國獲得澳洲礦產與稀土供應；川普同時表態支持澳...

害全球網站連鎖癱瘓！亞馬遜AWS雲端大當機15小時後已全面修復

全球最大雲端運算供應商、亞馬遜旗下雲端服務事業Amazon Web Services（AWS）周一經歷約15小時的服務故...

南韓本月首20日對台出口激增58% 半導體支撐出口年增近10%

南韓海關今（21日）公布10月貿易初步數據，受惠於半導體需求持續，10月前20天經工作日調整後的出口金額，較去年同期大增...

蘋果市值快突破4兆美元大關、正在追趕輝達 已把微軟甩到老三地位

蘋果公司股價在周一（20日）改寫新高後，正邁向成為第三家公司市值達到4兆美元的企業。隨著數據顯示iPhone 17銷售強...

阿根廷披索貶至歷史新低 川普政府400億美元金援措施加護盤無助阻貶

阿根廷披索周一貶破美國財政部本月初出手干預前的價位，再創新低，可見川普政府的金援未能阻止披索繼續走貶。

越南GDP全球排名5年躍8位 臨人才與數位轉型挑戰

越南總理范明正昨天在提交國會報告中，將國家2026年GDP目標設定兩位數成長。數據顯示，越南GDP排名在5年內躍升8位。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。