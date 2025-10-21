阿根廷披索貶至歷史新低 川普政府400億美元金援措施加護盤無助阻貶

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
披索周一再貶近1%，收在1美元兌1,477披索，創下歷史新低。路透

阿根廷披索周一貶破美國財政部本月初出手干預前的價位，再創新低，可見川普政府的金援未能阻止披索繼續走貶。

披索周一再貶近1%，收在1美元兌1,477披索，創下歷史新低，逼近4月所採行匯率區間下限。

外匯市場收盤後，阿根廷財政部長奎爾諾（Pablo Quirno）表示，阿根廷政府計劃買回主權債券以降低融資成本，阿根廷美元計價公債周一晚間應聲上漲。根據彭博彙整的即時報價資料，2035年到期債券價格上漲逾1美分，報每美元57美分以上。

儘管美國財政部9日以來三度買進阿根廷經濟學家估計規模約4億美元的披索，兩國還宣布簽署200億美元的貨幣交換協議，披索仍然走貶。阿根廷央行周一證實已簽署貨幣交換協議，但未公布協議細節。

川普政府規劃對阿根廷整體規模達400億美元的支援措施，除美國財政部提供的200億美元貨幣交換額度外，還有銀行團主導200億美元融資計畫。

華爾街日報報導引述知情人士報導，摩根大通（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）、花旗集團在內的銀行團正想辦法籌組這筆對阿根廷的200億美元貸款，但又擔心最終得為這個幾近破產的南美國家自負風險。

消息人士指出，目前各方正尋求某種形式的擔保或抵押，以確保資金能夠回收。銀行界正在等待美國財政部指示，了解阿根廷可提供哪些抵押品，或華府是否打算自行為這筆融資提供擔保。

米雷伊總統領導親商的政府至今仍難以平息上月地方選舉失利後引發的市場動盪。分析師指出，由美國財政部長貝森特主導的美方援助，未能抑制阿根廷投資人對美元的避險需求，市場擔心米雷伊，如果接下來在26日舉行的期中國會選舉表現不佳，可能再度引發匯率風暴。

投資人憂心，一旦選舉結束，阿根廷央行外匯存底見底，米雷伊恐怕別無選擇讓披索繼續貶值，脫離現有匯率區間。根據阿根廷顧問公司Romano Group估計，扣除負債後，阿根廷央行可動用的外匯存底已不到50億美元。

