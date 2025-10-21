川習會前再出招！川普與澳洲簽礦產協議反制北京 表態挺AUKUS強化印太

華盛頓郵報報導，美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯20日達成關鍵礦產協議，確保美國獲得澳洲礦產與稀土供應；川普同時表態支持澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，強調強化印太安全的重要性。此舉正值美國力圖降低對中國大陸稀土供應的依賴，且川普與中國國家主席習近平的會談預定於10月底登場。

川普表示，美國與澳洲歷經4到5個月談成這項協議，並說：「再過個一年，美國將擁有多到不知道怎麼處理的關鍵礦產和稀土，它們的價值大概只剩下2美元。」艾班尼斯形容，這項協議預期帶動總額高達85億美元的相關投資計畫，進一步擴大澳洲礦產開採與加工產能。

路透報導，根據協議，美澳將在接下來6個月內各自挹注10億美元，用於礦產開採與加工，並針對關鍵礦產制定最低價格保障。白宮聲明補充，這些投資將鎖定總價值約530億美元的關鍵礦產儲藏，但未具體說明涉及哪些礦種或地點。

另外，美國國防部計畫在澳洲西部投資興建一座鎵精煉廠，預計每年可開採100噸鎵。

華府智庫戰略與國際研究中心澳洲主席厄德（Charles Edel）表示：「越快完成這些協議安排越好，尤其是北京研擬切斷這些礦物供應、進一步加大壓力之際。」

同時，川普20日也表示，AUKUS協議的審查「正全速推進」，顯示他在歷經數月的不確定後，已明確轉向支持該計畫。

分析人士指出，這項潛艦合作將使美國在台海爆發戰爭時，於印太地區擁有更多防衛選項；同時也有助於加強澳洲與白宮之間的關係，特別是在川普對其他世界領袖態度多變、且其政府曾批評澳洲國防支出過低的背景下。