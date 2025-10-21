快訊

害全球網站連鎖癱瘓！亞馬遜AWS雲端大當機15小時後已全面修復

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜旗下雲端服務事業Amazon Web Services（AWS）周一經歷約15小時的服務故障中斷後，已經恢復正常運作。路透
全球最大雲端運算供應商、亞馬遜旗下雲端服務事業Amazon Web Services（AWS）周一經歷約15小時的服務故障中斷後，已經恢復正常運作。這起事件凸顯出全球網路對單一公司的依賴程度之深。

根據AWS「服務健康儀表板」上的更新，截至紐約時間周一傍晚6時左右，所有服務均「恢復正常運作」。

AWS服務支撐很大一部分的網路運作，占整體雲端市場約三分之一，服務內容包含資料儲存、運算能力及其他雲端基礎架構。根據網站監測平台Downdetector的資料，這次中斷影響數百個網站，包括金融服務平台 Venmo與Robinhood Markets、蘋果的音樂與影音串流服務、軟體公司Zoom Communications、Salesforce與Snowflake，餐飲連鎖業者麥當勞，以及遊戲公司Epic Games。甚至連亞馬遜自家服務，如Alexa 語音助理和Ring家用安全系統也未能倖免。

Duckbill Group首席雲端經濟分析師奎恩表示，這次的故障可能是自2021年12月重大中斷以來AWS經歷的最嚴重事件，「問題在於，這僅是一次大事件？或是凸顯我們的網路連結更加緊密、更加依賴亞馬遜了？」

AWS稍早表示，這起事件起因於一個關鍵資料庫服務的數位目錄出現故障，導致依賴這個資料庫的軟體無法取得資料，引發了連鎖故障。AWS指出，在紐約周一清晨時已經找出並修復根本原因，受影響的主要是位於美國東岸的資料中心叢集，這也是AWS最大的資料中心叢集。

不過在修復過程中，工程師發現其他子系統也受到波及，包括一個客戶用於啟動新的租賃伺服器所必須使用的子系統已遭到資料庫服務中斷的影響。

多數大型科技公司的系統問題通常能迅速修復，但由於科技系統高度連結，一旦一家公司發生技術故障，就有可能在全球經濟引發連鎖災難。去年，網路資安公司公司CrowdStrike在軟體更新時發生錯誤，導致全球電腦系統崩潰、航班停飛，造成數十億美元損失。

亞馬遜在2021年的AWS系統中斷事件，影響範圍更是橫跨迪士尼樂園、Netflix影片串流服務、掃地機器人甚至歌手 愛黛兒的演唱會門票銷售。亞馬遜表示，當時原本設計用來提升網路穩定性的自動化程式導致「大量系統異常行為」，進而引發AWS網路流量激增，使得部分使用者無法連線使用服務。當月稍晚AWS又發生一次較小規模的故障。

