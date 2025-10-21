越南GDP全球排名5年躍8位 臨人才與數位轉型挑戰

快訊

中央社／ 河內21日專電
越南總理范明正。中央社
越南總理范明正。中央社

越南總理范明正昨天在提交國會報告中，將國家2026年GDP目標設定兩位數成長。數據顯示，越南GDP排名在5年內躍升8位。但越南仍面臨缺乏高技術人才、轉型卡關、法規矛盾重疊等挑戰，有待克服。

越南總理范明正（Phạm Minh Chính）昨天向國會提交報告，根據過去5年以及今年取得的正面表現，越南將力爭於2026年實現國內生產毛額（GDP）增長10%或更高的目標。

其他主要目標包括，預計實現人均GDP收入達到5400到5500美元；消費者物價指數（CPI）平均成長約4.5%，同時希望降低多面向貧窮率（multidimensional poverty rate）約1%至1.5%。

據全球經濟數據平台（Trading Economics），越南今年人均GDP為4017美元；截自今年9月，CPI年增率為 3.38%。此外，越南南北貧窮率差距極大：北部內陸山區為逾18%，南部則僅為0.2%。

越南政府19日於2025至2030年任期第一次黨代表會議上指出，2025年越南的GDP預期將達到5100億美元，較2020年的3460億美元顯著增長。

越南政府指出，越南GDP排名已攀升至全球第32、東協第4。根據越南商工總會（VCCI），與2020年相比，越南GDP的全球排名躍升了8位。

國際貨幣基金（IMF）則預期2025年越南的GDP為5060億美元，排名全球第33，上升幅度有目共睹。

然而，越南當前仍面臨重大挑戰和不足，例如現有的政策和機制不足以充分利用人力、自然和文化資源，使得穩定整體經濟的壓力依舊不容小覷。

不僅房地產、黃金和債券等市場波動多變，越南也卡在「中等收入陷阱」裡，許多產業鏈完整性不足。越南政府近年大力推動的科技創新、數位轉型也還遠不足以成為經濟成長主要引擎。

其中主要問題在於，科技創新等領域缺乏技術人才，法規也時常相互矛盾、疊床架屋，行政程序有待大幅簡化。

范明正在國會報告中指出，將「加速工業化、現代化和經濟結構調整」，也將重點投資戰略性基礎設施項目。

越南政府表示，發展高素質人才、鞏固加強國防安全、強化外交與國際角色都是未來施政重點。此外，政策宣導與訊息傳播也是努力方向。

