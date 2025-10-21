川普與澳洲簽署關鍵礦產協議 減少依賴中國大陸稀土

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯20日在白宮簽署關鍵礦產協議。 歐新社
美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯20日在白宮簽署關鍵礦產協議。 歐新社

美國總統川普與到華府訪問的澳洲總理艾班尼斯簽署了一項協議，要加強獲取關鍵礦產與稀土，以減少對中國大陸供應的依賴。

消息激勵關鍵礦產生產商的股價在雪梨大漲，Lynas稀土公司股價在周二盤初上漲多達4.7%，而礦砂生產商Iluka資源一度狂飆91%。Arafura稀土公司 的股價也飆升29%，因為有消息傳出美國進出口銀行正考慮為其一個專案提供高達3億美元的融資支持。

川普周一（20日）在白宮會晤艾班尼斯時表示：「大約一年後，我們將擁有很多的關鍵礦產和稀土，多到你們都不知道要怎麼處理。」

艾班尼斯則是說，這項協議代表著一條「我們已準備就緒」的85億美元投資管道。他讚揚此協議，將雙方的經濟與國防合作「提升到新的層次」。

艾班尼斯提到，美澳關鍵礦產協議將首先由美國與澳洲在未來六個月內，各自先投入超過10億美元，用於初期項目，之後還將在兩國展開更多計畫，其中會一項開發專案將納入日本。

根據白宮的資料，協議包括：五角大廈將資助在西澳建立一座年產能100公噸的鎵（Gallium）先進精煉廠。美國進出口銀行也已發出逾22億美元資金的意向書，用於關鍵礦產。

中國近期對稀土實施前所未有的出口限制，引發全球經濟體的不安。美國財政部長貝森特上周已說，包括澳洲在內的美國盟邦正在就。統一應對方案進行磋商。

澳洲擁有全球第四大稀土蘊藏量，一直努力將定位自己是中國大陸以外稀土供應的可行替代方案，稀土對半導體、國防科技、再生能源等產業至關重要。全球唯一一家位於中國大陸以外、專門生產「重稀土」的企業Lynas稀土公司，正是位於澳洲。

彭博資訊報導，早在艾班尼斯到達華府訪問之前，美澳已展開協議的諮商。知情人士透露，上個月有十多家澳洲礦業公司在華府與多個政府機構的官員會晤，並得知美方正尋求取得類似入股方式參與，這是美國打造對抗中國供應鏈的戰略之一。

澳洲財政部長查默斯也在上周於紐約會見了黑石（Blackstone）和Blue Owl Capital等美國投資人，向他們推銷澳洲是個資源豐富、政經穩定的全球資本投資理想目的地，而且是關鍵供應鏈多元化的重要夥伴。

針對美澳雙方開始討論如何讓澳洲穩定供應稀土，市場信心日增，也帶動投資人熱情，Lynas等礦業公司股價在過去12個月內已大漲逾150%。

