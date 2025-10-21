蘋果大反攻！股價強反彈50%衝上新高 能靠iPhone 17助攻再漲20%？

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司股價周一（20日）創下歷史新高，為今年來首度改寫高點紀錄，因研究機構指出iPhone 17開賣後熱銷，且一家投資銀行將蘋果的投資建議評級上調至「買進」。

蘋果股價20日收盤上漲近4%，收每股262.24美元，突破去年12月創下的歷史高點。蘋果今年先前一度是標普500指數成分股中表現最弱的重量級個股之一，股價在4月最糟時，一度自高點回檔重挫達31%。但此後，這家iPhone製造商股價反彈超過50%，並在9月底轉為全年上漲。

近期股價強勢的原因，是有跡象顯示市場對最新iPhone系列需求超出預期，激勵投資人樂觀看好期待已久的換機潮可能正在展開。根據市場研究機構Counterpoint Research最新分析，iPhone 17系列在美國與中國開賣首10日的銷售量，比iPhone 16系列同期高出14%。

投資銀行Loop Capital將蘋果的投資評級從「持有」上調至「買進」，分析師巴魯在報告中表示：「我們正處於蘋果長久來備受預期的採用產品周期起點」，反映出「由產品更新周期與新設計催化出的需求結合」。巴魯同時將蘋果目標價上調至華爾街最高的315美元，意味著較周一收盤價仍有約20%的上漲空間。

在去年，投資人原本也期待iPhone 16能帶來類似的股價推升效應，但當時蘋果備受宣傳的AI功能不是延後推出，就是最終未能實現，令市場失望。

除了Loop之外，愈來愈多投資機構也轉趨看多蘋果展望。Evercore ISI將蘋果納入「戰略性優於大盤」（tactical outperform）名單，指出iPhone銷售數據顯示，「這次可能不只是一般的iPhone更新周期」。

Melius Research分析師瑞茲表示，蘋果「正在找回節奏」，指出「蘋果正努力讓批評者變安靜」。他看好中國市場的正面趨勢，以及整體新機款的動能，預期即將推出的新產品將成為額外催化因素。

不過，也有分析師質疑iPhone 17初期的強勁動能是否足以支撐蘋果目前的高估值。蘋果目前本益比超過32倍，遠高於其過去十年平均的22倍，同時也高於那斯達克100指數的整體水準，是「科技七雄」中，除特斯拉外最昂貴的一檔。

此外，蘋果在科技七雄中也，受青睞的程度較低。即使在Loop上調蘋果評級後，彭博追蹤的分析師中仍有不到六成建議買進蘋果，這比率在科技七雄中是第二低，僅高於特斯拉。

Jefferies分析師李裕生是僅有四位對蘋果給出「賣出」等同評級的分析師之一，他在上周末警告說，「iPhone 17的銷售動能持續降溫」。本月稍早，他已將蘋果降評為「表現不如大盤」，並指出市場對可折疊iPhone的熱情「過度誇大」，因為該產品售價可能很高，且可能「侵蝕」Pro Max 機型的銷售。

