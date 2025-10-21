台積電ADR漲0.9% 較台北交易溢價23.1%

台積電ADR周一（20日）上漲0.9%，收在297.70美元，較台北交易溢價23.1%。

美國股市主要指數周一齊漲，美中貿易緊張局面緩和，蘋果（Apple）股價大漲，激勵大盤再度逼向歷史新高。

道瓊工業指數上漲515.97點，漲幅1.1%，報46706.58點；標普500指數上漲71.12點，漲幅1.1%，報6735.13點；那斯達克綜合指數上漲310.57點，漲幅1.4%，報22990.54點。

費城半導體指數也上漲1.6%，創下歷史新高，超微（AMD）漲3.3%。

台灣加權股價指數周一大漲386.26點，收在27,688.63點。台積電（2330）漲2.1%收在1,480.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 198.79 +2.12 200.00 -0.61

中華電 CHT 134.12 +0.57 133.00 0.84

台積電 TSM 1,822.28 +0.89 1,480.00 23.13

聯電 UMC 46.03 +0.67 46.10 -0.15

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價