美媒：中國獨佔稀土市場 從通用汽車遷廠開始

中國再祭稀土出口限制成為川習會主要議題。「華爾街日報」報導，中國30年前推動稀土戰略，美國冶煉廠和技術1990年代陸續遷至中國，中資併購通用汽車旗下稀土磁鐵業務後，關閉所有美國廠；過去20年間，美國試圖恢復生產，但難敵中國價格競爭。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，中國花了數十年達成主導全球稀土產業的戰略目標。1990年代起，中國積極掌握製造汽車、風力渦輪機、戰機所需的稀土磁鐵上游的礦藏，提供財務支援鼓勵業者海外併購，但以法規限制外國業者進入中國市場，中國業者合組幾家大型公司後，取得價格控制權。

過去幾年美國努力恢復稀土產業，但中國大舉製造供應國際市場，西方難以招架，業者擴廠進度緩慢，廠房甚至得賣給中國買家。相較於美國政策不確定，中國主導國際稀土的方向明確，如今已占近全球煉稀土的9成。如今華府花費數十億美元投資與購買美國業者的稀土，但中國也會全力維繫領先地位。

美國在1991年是全球最大的稀土供應國，加州Mountain Pass是主要礦區，當時鄧小平已喊出「中東有石油，中國有稀土」，政策明確。

時任鈾礦交易商的普瑞斯尼克（Mitchell Presnick）回憶，中國國有企業雖提供投資中國稀土的機會，但程序非常困難。中國法令限制外資與當地業者合資開發，當地業者外銷可獲稅務減免，鼓勵增產，外籍人士沒有許可不得進入礦區。

想要掌控稀土，產業鏈必須升級，中國除了爭取礦源，還得由海外取得精煉稀土磁鐵的技術。

中國企業在1995年獲得美國政府許可，併購通用汽車（General Motors）旗下的Magnequench稀土磁鐵業務，幾年後關閉所有美國廠並遷至中國，工程師可轉赴中國廠。工程師史賓塞（Mitchell Spencer）說，當時他同意在天津設立廠房，協助印地安納州廠運作，當時還對天津廠規模須加倍擴大感困惑，不久印州廠就關閉了。

美國的稀土業，包括Mountain Pass的稀土磁鐵廠在2000年中幾近全數關閉，當時中國已佔全球稀土供應量97%。2005年起中國對出口稀土課稅，導致他國業者因成本增加無法大規模競爭，中國幾乎成了全球唯一的稀土磁鐵供應者，美國汽車業得仰賴早前由美國遷出業者，在中國產製較廉價的稀土磁鐵。

美國並非沒有意識到稀土危機。歐巴馬（BarackObama）政府時期推出「鳳凰計畫」（ProjectPhoenix），由業者Molycorp恢復Mountain Pass稀土生產。

2012年美國與歐盟在世界貿易組織（WTO）控告中國稀土出口限額管制不合理，世貿2014年判決中國進行不公平貿易，中國恢復對美大規模出口，稀土價格大跌，Molycorp破產，後由MP Materials接手，尋求中國業者盛和資源的資金。稀土成了美中關稅戰主角，五角大廈史無前例在今年入股MP Materials。

拜登（Joe Biden）政府也清楚稀土危機，2021年向業者提供大量資金，澳洲業者Lynas的德州冶煉廠也獲支助，但稀土價格處於低檔，營運前景不明，至今仍未建廠。