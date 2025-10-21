快訊

蘋果領漲助美股再臨巔峰 川普釋善意緩和美中貿易緊張、費半再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人士氣仍盛，逢低買入心態仍發揮作用。路透
美國股市主要指數周一齊漲，美中貿易緊張局面緩和，蘋果（Apple）股價大漲，激勵大盤再度逼向歷史新高。

道瓊工業指數上漲515.97點，漲幅1.1%，報46706.58點；標普500指數上漲71.12點，漲幅1.1%，報6735.13點；那斯達克綜合指數上漲310.57點，漲幅1.4%，報22990.54點。

費城半導體指數也上漲1.6%，創下歷史新高，超微（AMD）漲3.3%，台積電ADR漲0.9%。代表小型股的羅素 2000指數表現優於大型股，上漲 2.0%。

美國總統川普表示，將很快和大陸領導人習近平會面，美國財政部長貝森特上周五也預告，他本周將和大陸官員當面會面。川普最近幾周已將從黃金、LED燈到化學品等數十種產品排除在所謂的對等關稅之外，並表示更多此類豁免正在醞釀之中，這也為股市提供了支撐。

川普還提議，如果大陸恢復包括黃豆在內的關鍵農產品採購，將放鬆對大陸關稅。川普將最近的攤牌歸咎於大陸的稀土出口管制。

蘋果大漲3.9%，創下去年12月以來首見收盤新高，為大盤提供一大支撐。報導指出，iPhone新機銷量強勁。蘋果市值達到3.89兆美元，成為美國市值第二大公司，超越微軟，僅次於輝達（NVIDIA）。

Meta、Netflix、Alphabet漲幅也在 1.3% 至 3.3% 之間。

本周將有近1/5的標普500指數成分股企業公布業績，包括Netflix和特斯拉。隨著財報季進入高峰，迄今已公佈業績的標普500指數成份股中，約85%獲利超預期。

鋼鐵製造商Cleveland-Cliffs公布需求上升並表示將評估生產稀土後，股價飆漲21%。

Glenmede投資策略與研究主管普萊德（Jason Pride)表示，有些投資人可能正買入股票，期待財報可推升股價。

RGA Investments的Rick Gardner說：「我們正經歷典型的10月季節性波動，但與歷史相比，最近波動幅度相對有限，因為逢低買入心態似乎在起作用。」他也指出，科技巨人財報將成為關鍵考驗，投資人希望看到人工智慧（AI）投資轉化獲利。

另一個好消息是：白宮國家經濟委員會(NEC)主任哈塞特表示，聯邦政府停擺可能在本周結束。

Nationwide的Mark Hackett表示，儘管法人變得更謹慎，散戶仍傾向進場，「這說明市場正醞釀突破走勢，在我看來，隨著年底和2026年初的臨近，市場更容易向上而不是向下」。

波音上漲 1.8%，該公司獲得美國聯邦航空管理局批准，將 737 MAX 的月產量提高到 42 架。

WeightWatchers大漲 9.3%，該公司宣布將和亞馬遜合作開展減肥藥物配送業務。

