iPhone 17開賣頭十天 美中同期銷量較前代高出14%
調研機構Counterpoint今天表示，蘋果（Apple）智慧手機iPhone17系列新機在美國和中國市場開賣後，頭十天同期銷售均比前一代iPhone 16系列高出14%。
路透社引述這份報告指出，在中國市場，iPhone 17基本款的同期銷售幾乎是iPhone 16的2倍；該機型在美中2大市場頭十天銷量總計大增31%。
Counterpoint高級分析師張蒙萌（Mengmeng Zhang）於報告中指出：「iPhone 17基本款具有高性價比，對消費者吸引力大增，像是晶片效能更強、顯示器升級、提供更大儲存空間，以及前置鏡頭像素提升等，而價格與去年的iPhone 16持平。」
iPhone 17系列新機9月在全球開賣，包括中國市場。
