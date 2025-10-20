8月曾來台…美國防新創老闆談台海：美不該出兵送死 台灣要效法「牠」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Anduril創辦人拉奇8月來台時曾與國防部長顧立雄會面。國防部提供
美國國防新創公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）表示，Anduril認為中國大陸2027年可能進犯台灣，已擬定「中國大陸27」內部指引策略。拉奇指出，台灣威懾中國大陸最佳策略是變成一隻「多刺豪豬」，主張美國應避免派遣軍隊去「為其他國家捐軀」。

拉奇8月曾來台親自送交一批飛彈與武器系統，他日前在「Joe Rogan Experience」Podcast節目上透露，Anduril目前想法是任何投資及投入的工作都需要建立在一個假設上，即2027年中國大陸將對台灣採取行動，但也坦承對中國大陸計畫的判斷可能有誤。

拉奇說：「我也可能錯了，是吧？也許永遠不會發生，或可能是更長遠的事。」

拉奇認為，中國大陸不太可能想全面入侵台灣，而是會選擇封鎖來讓台灣窒息。拉奇說：「即使是封鎖，採購軍武好讓台灣變成一隻多刺豪豬仍是阻止中國大陸最好方法。你會想要具備海上布雷等能力，藉此讓封鎖基本上不太可能在艦隊不被全數殲滅情況下發揮效果。你也會想要飛彈和反飛彈系統等利器，這些能讓封鎖台灣變成不可能的任務。」

拉奇認為美國應避免涉入「熱戰」，不應派遣軍隊去「為其他國家捐軀」，而是應成為「世界彈藥庫」。拉奇說：「你要確保庫存充足，商品擺滿貨架，訂價需合理，你也需要不肆意與盟友一刀兩斷。」

