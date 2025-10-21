高市早苗執政在望 日股創高

日本執政黨自民黨20日和日本維新會簽署聯合執政協議，讓自民黨黨魁高市早苗可望21日就能順利當選日本首位女首相。日股20日大漲逾3%，再創歷史新高。

高市20日傍晚與維新會代表吉村洋文會面，簽訂聯合政府協議書。高市在會後記者會表示，「我希望改善日本，並將國民的焦慮轉化為希望」，「我相信這種情緒超越黨派界線」。

在21日預計舉行的首相指名選舉中，自民黨和維新會合計在眾議院掌握231席，距過半門檻仍差兩席，但由於在野黨間嚴重分歧，高市幾乎篤定勝出。

高市可望接掌首相的消息，帶動日經225指數20日收盤大漲3.3%至49,185.5點，再創歷史新高，可見買進日股、拋售日債和日圓的「高市交易」動能走強。

根據結盟協議的綱要文件，自民黨和維新會在經濟、國安和能源等方面的政策倡議達成協議。兩黨計劃在21日的國會臨時會期內削減一成的眾議員席次，並將改革社會福利系統，降低工作年齡人口的負擔。