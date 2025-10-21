川普扶植「非紅」稀土 帶旺類股

美國總統川普試圖打破中國大陸掌控關鍵礦物供給的局面，已為這個過去死氣沉沉的產業帶來生機。在投資人熱烈追捧下，稀土業者股價紛紛改寫歷史新高。

白宮為推動在中國大陸以外地區生產稀土而採取的措施，日益激進，隨著川普持續加強扶植稀土業，在美國掛牌上市的MP Materials和USA Rare Earth及澳洲Lynas公司，股價今年來已翻漲逾一倍。

這股漲勢甚至已蔓延至關鍵礦物和其他金屬生產商，例如鋰、鈷及鍺。光是過去一個月，美國已入股美洲鋰業（Lithium Americas）和Trilogy Metals，盼藉此強化這兩家加拿大礦商財力，美洲鋰業和Trilogy Metals股價這一個月來已分別上漲一倍與兩倍。

歐亞集團（Eurasia）大宗商品主管普科（Timothy Puko）形容，「投資人普遍對這些採礦公司感興趣…能投資的上市西方業者不多，目前市面上標的很少，獵人卻很多。」