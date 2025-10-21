快訊

川普扶植「非紅」稀土 帶旺類股

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國總統川普試圖打破中國大陸掌控關鍵礦物供給的局面，已為這個過去死氣沉沉的產業帶來生機。在投資人熱烈追捧下，稀土業者股價紛紛改寫歷史新高。  

白宮為推動在中國大陸以外地區生產稀土而採取的措施，日益激進，隨著川普持續加強扶植稀土業，在美國掛牌上市的MP Materials和USA Rare Earth及澳洲Lynas公司，股價今年來已翻漲逾一倍。

這股漲勢甚至已蔓延至關鍵礦物和其他金屬生產商，例如鋰、鈷及鍺。光是過去一個月，美國已入股美洲鋰業（Lithium Americas）和Trilogy Metals，盼藉此強化這兩家加拿大礦商財力，美洲鋰業和Trilogy Metals股價這一個月來已分別上漲一倍與兩倍。  

歐亞集團（Eurasia）大宗商品主管普科（Timothy Puko）形容，「投資人普遍對這些採礦公司感興趣…能投資的上市西方業者不多，目前市面上標的很少，獵人卻很多。」

美國 稀土

美債漲聲響 經濟雜音再起…市場對地區性銀行授信曝險有疑慮

沉寂多時的美國公債上周上漲，帶動基準殖利率跌至數月低點，凸顯市場在信用市場疑慮升溫而湧現的避險買盤。凱雷集團（Carly...

英特爾擬赴中東設廠 執行長陳立武拜會官員…商討半導體合作

英特爾頻頻尋求結盟，執行長陳立武近來拜會沙烏地阿拉伯官員，商討半導體合作事宜。外界推測，英特爾或許考慮在沙國設廠，以引入...

黃金搶買潮湧向新興國家 深怕錯過這波行情

黃金價格創新高已見怪不怪，如今就連新興市場在內的各國央行也害怕錯過行情，加入追捧黃金的行列。

高市早苗執政在望 日股創高

日本執政黨自民黨20日和日本維新會簽署聯合執政協議，讓自民黨黨魁高市早苗可望21日就能順利當選日本首位女首相。日股20日...

OpenAI大投資 吹泡沫危機

人工智慧（AI）巨頭OpenAI已大手筆下訂數千億美元的AI晶片，採購規模顯然遠超現行營收，引發籌資能力與AI泡沬化等重...

