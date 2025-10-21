快訊

黃金搶買潮湧向新興國家 深怕錯過這波行情

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
金價創高已見怪不怪，如今連新興市場在內的各國央行也加入追捧黃金的行列。（美聯社）
黃金價格創新高已見怪不怪，如今就連新興市場在內的各國央行也害怕錯過行情，加入追捧黃金的行列。

世界黃金協會（WGC）資深市場策略師卡瓦托尼（Joe Cavatoni）在MarketWatch 評論指出：「即使價格已創新高，央行依然是黃金穩定的策略買家，因為黃金在強化外匯存底組合當中扮演了關鍵角色」，「對許多央行而言，這攸關分散化布局、穩定性，以及對長期持有的信心。」

卡瓦托尼說：「在地緣政治持續動盪、利率預期反覆變動，以及美元等法定貨幣的可靠性遭到質疑的情況下，黃金仍被視為一種不受任何政府或金融體系約束、值得信賴的價值儲藏工具。我們看到央行對黃金的態度出現結構性而非周期性的轉變，已將黃金視為外匯存底中關鍵且具流動性的資產。」

根據世界黃金協會10月3日發布的數據，全球各國央行8月共增持19公噸黃金，扭轉7月較前一個減少的趨勢。

很多新興市場國家近來也成了黃金的大買家，藉此充實國庫。金價上漲也提振投資人對主要產金國的信心，南非股市正邁向20年來表現最佳的一年，非洲最大產金國迦納信用評等獲得調升。

值得注意的是，波蘭、土耳其和哈薩克近來都在持續增持黃金儲備。Ashmore集團固定收益投資組合經理德莫內指出，新興市場國家增持黃金，正值美元走弱、金融環境普遍寬鬆之時。道富環球資深新興市場策略師孫寧（Ning Sun）也說，過去金價上漲通常伴隨風險資產下跌，但這次情況不同，在美元疲弱、外界對美國經濟政策不安的環境下，趨勢出現逆轉，結果是新興市場成了最大贏家。

世界黃金協會報告提醒，「創新高的金價仍可能限制央行的買進力道」，但最近買盤趨緩「並不代表央行整體對黃金的興趣正在減退」。

BullionVault研究主管艾希（Adrian Ash）接受MarketWatch訪問時表示，央行持續強勁的買盤「證明就連央行也難逃FOMO（害怕錯過行情）心態」。他指出，央行的買盤也證明，即使金價創下新高，各國仍積極進場。

