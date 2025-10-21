美債漲聲響 經濟雜音再起…市場對地區性銀行授信曝險有疑慮

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
沉寂多時的美國公債上周上漲，帶動基準殖利率跌至數月低點，凸顯市場在信用市場疑慮升溫而湧現的避險買盤。 路透
沉寂多時的美國公債上周上漲，帶動基準殖利率跌至數月低點，凸顯市場在信用市場疑慮升溫而湧現的避險買盤。凱雷集團（Carlyle）執行長史華茲表示，信用市場波動確實已列入他的「關注清單」，但目前尚未看到情勢惡化的跡象。

史華茲接受彭博電視訪問時表示，從凱雷旗下投資的企業來看，「企業仍在成長，就業穩定，通膨稍顯膠著，但目前沒有跡象顯示情勢正在崩壞。」他也說：「不過既然已進入景氣循環後段，確實應列入關注清單。」

美國聯邦政府停擺，導致就業和通膨等關鍵經濟數據延後公布之際，金融市場對地區性銀行的授信曝險心生疑慮，讓連日來幾乎原地踏步的公債殖利率出現劇烈變化。

投資人信心受到攪擾，避險資金湧入，上周對政策敏感的2年期美國公債殖利率一度險些跌破3.4%，至2022年以來最低，10年期公債殖利率也一度跌破4%，創4月以來最大跌幅。這已是10月掀起的第二波避險買盤，前一次是因貿易緊張再起時所引發更大一波漲勢。

就連30年期公債也上漲，抵銷了市場對各大經濟體龐大舉債需求可能引發「貶值交易」的疑慮。

最近就業數據轉弱，市場幾乎篤定聯準會（Fed）將在本月29日降息1碼。投資人趁勢鎖定10年期4%的公債殖利率，做為股市和信用市場價位偏高之下的避險布局。

自車貸業者Tricolor控股和汽車零件供應商First Brands相繼爆雷以來，信用市場持續緊繃。摩根大通執行長戴蒙已警告，若看見一隻「蟑螂」就等於還有更多，暗示後續恐怕還有更多麻煩。

情況再次證明，美國公債在市場動盪時仍扮演投資組合的避險支撐角色。但川普4月宣布新一波關稅措施、引發市場震盪時，情況卻非如此。外界同時擔心全球投資人可能減持美債，結果出現美國股債匯同跌的情況。

這波公債突然上漲，令人想起2023年3月矽谷銀行（SVB）倒閉時的情況，當時2年期債券殖利率一度暴跌逾1個百分點。 

美國 避險 公債殖利率

