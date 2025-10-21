OpenAI大投資 吹泡沫危機

人工智慧（AI）巨頭OpenAI已大手筆下訂數千億美元的AI晶片，採購規模顯然遠超現行營收，引發籌資能力與AI泡沬化等重大疑慮。

財務顧問業者D.A. Davidson常務董事盧利亞（Gil Luria）表示：「他們（OpenAI）需要數千億美元資金，才能履行採購承諾。」挑戰在於，儘管OpenAI今年營收預料可達130億美元左右，仍將虧損數十億美元，直到2029年才有望轉虧為盈。

OpenAI共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）也坦言，要滿足AI算力基礎設施的爆炸性需求，需要創新的融資機制。

盧利亞也說，近期OpenAI與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等業者所形成的「循環投資」模式，「並非健康的市場動態」。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）也指出，近期的AI投資看起來「有鬼」，可能存在重複計算投資金額的疑慮。