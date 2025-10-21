聽新聞
0:00 / 0:00
OpenAI大投資 吹泡沫危機
人工智慧（AI）巨頭OpenAI已大手筆下訂數千億美元的AI晶片，採購規模顯然遠超現行營收，引發籌資能力與AI泡沬化等重大疑慮。
財務顧問業者D.A. Davidson常務董事盧利亞（Gil Luria）表示：「他們（OpenAI）需要數千億美元資金，才能履行採購承諾。」挑戰在於，儘管OpenAI今年營收預料可達130億美元左右，仍將虧損數十億美元，直到2029年才有望轉虧為盈。
OpenAI共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）也坦言，要滿足AI算力基礎設施的爆炸性需求，需要創新的融資機制。
盧利亞也說，近期OpenAI與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等業者所形成的「循環投資」模式，「並非健康的市場動態」。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）也指出，近期的AI投資看起來「有鬼」，可能存在重複計算投資金額的疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言