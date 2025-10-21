英特爾擬赴中東設廠 執行長陳立武拜會官員…商討半導體合作

英特爾頻頻尋求結盟，執行長陳立武近來拜會沙烏地阿拉伯官員，商討半導體合作事宜。外界推測，英特爾或許考慮在沙國設廠，以引入中東資金。

沙國報業「阿拉伯新聞」報導，沙國通訊與資訊部長艾斯瓦哈會見陳立武，討論合作發展半導體、先進運算技術、及加強攜手打造人工智慧（AI）基建與未來科技。

科技媒體Wccftech指出，報導未提及會談細節，但波灣國家如沙烏地與阿聯等，均推動經濟轉型政策，朝向科技成長與擴展AI和晶片等。儘管沙國在製造業經驗不多，但該國熱愛大舉投資新創。

Wccftech說，英特爾在沙國設立晶片廠並不奇怪，沙國有資源能維持工廠運作。卡達之前就曾接洽台積電，盼在當地設立先進晶圓廠，但遭台積拒絕，可能是卡達勞力成本較高、供應鏈又受限。但英特爾需要大規模投資，該公司已與軟銀合作，軟銀的一大金主就是沙國的阿拉伯公共投資基金（PIF）。

目前這些只是揣測，但中東想從傳統的石油經濟轉型，近來晶片製造又日趨重要，波灣國家也許會想投資相關產業。

英特爾股價20日早盤大漲逾3%，表現超越費半指數。該公司近來締結了數宗大型交易，包括獲得軟銀的20億美元投資、輝達也斥資50億美元入股，有助恢復投資人信心，使該公司股價今年來急衝85%。英特爾預定本周四（23日）盤後公布的第3季財報，由於晶圓代工業務仍令人擔憂，華爾街態度審慎。

市場估計，英特爾第3季營收將年增0.97%至131.5億元；每股盈餘不到0.01美元，但仍優於去年同期的每股虧損0.46美元。

華爾街對英特爾看法好壞參半。瑞穗分析師拉克什將英特爾目標價升至39美元，原因是該公司的先進封裝部門，有望在2026-2027年帶來約15億美元的年度營收。更多晶片商採用先進封裝，英特爾有望奪取市占，但他對該公司的核心業務，維持謹慎看法。

美銀證券則認為，英特爾近來市值跳增8,000萬美元，衝得太快了，基本面遭逢挑戰、估值已高、競爭嚴峻。而且英特爾缺乏明確的策略，讓競爭展望更加複雜。

美銀並說，英特爾的晶圓代工部門，就算在獲得大量內外部訂單的最佳情境下，在2027年底前仍無法獲利。