德國蒂森克虜伯分拆造船事業 趕搭歐洲國防工業熱潮
德國工業巨擘蒂森克虜伯集團（Thyssenkrupp）旗下造船事業TKMS自母公司分拆後，今天上市首日股價飆漲，反映俄羅斯威脅日增下，歐洲持續整頓軍備，帶動國防工業熱度攀升。
法新社報導，在法蘭克福股市今天早盤，潛艦和軍艦製造商TKMS股價從約60歐元飆漲至逾80歐元，市值超過50億歐元（約新台幣1782億元）。
隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭，和美國總統川普（Donald Trump）屢次敦促歐洲強化自身防務，歐洲部分國家已大幅提高國防預算。
蒂森克虜伯仍握有TKMS 51%股權，蒂森克虜伯股東每持有20股該公司股票，就能分得1股TKMS股票。
TKMS執行長勃克哈德（Oliver Burkhard）表示：「這不只象徵一家公司的里程碑，也對外界釋出海上安全和穩定的強力訊號」，他強調這對歐洲的未來同樣重要，因為歐洲希望捍衛「自由民主的生活方式」。
TKMS財務長葛拉瑟（Paul Glaser）告訴法新社，TKMS上市有助籌資，進一步支持公司成長和滿足訂單需求，「我們目前看到所有產品需求相當強勁。擁有自家股票等於擁有自己的流通貨幣，有助促進公司營運。過去我們只是集團一分子，如今能真正聚焦國防領域。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言