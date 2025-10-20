德國蒂森克虜伯分拆造船事業 趕搭歐洲國防工業熱潮

德國工業巨擘蒂森克虜伯集團（Thyssenkrupp）旗下造船事業TKMS自母公司分拆後，今天上市首日股價飆漲，反映俄羅斯威脅日增下，歐洲持續整頓軍備，帶動國防工業熱度攀升。

法新社報導，在法蘭克福股市今天早盤，潛艦和軍艦製造商TKMS股價從約60歐元飆漲至逾80歐元，市值超過50億歐元（約新台幣1782億元）。

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭，和美國總統川普（Donald Trump）屢次敦促歐洲強化自身防務，歐洲部分國家已大幅提高國防預算。

蒂森克虜伯仍握有TKMS 51%股權，蒂森克虜伯股東每持有20股該公司股票，就能分得1股TKMS股票。

TKMS執行長勃克哈德（Oliver Burkhard）表示：「這不只象徵一家公司的里程碑，也對外界釋出海上安全和穩定的強力訊號」，他強調這對歐洲的未來同樣重要，因為歐洲希望捍衛「自由民主的生活方式」。

TKMS財務長葛拉瑟（Paul Glaser）告訴法新社，TKMS上市有助籌資，進一步支持公司成長和滿足訂單需求，「我們目前看到所有產品需求相當強勁。擁有自家股票等於擁有自己的流通貨幣，有助促進公司營運。過去我們只是集團一分子，如今能真正聚焦國防領域。」