快訊

東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

德國蒂森克虜伯分拆造船事業 趕搭歐洲國防工業熱潮

中央社／ 法蘭克福20日綜合外電報導

德國工業巨擘蒂森克虜伯集團（Thyssenkrupp）旗下造船事業TKMS自母公司分拆後，今天上市首日股價飆漲，反映俄羅斯威脅日增下，歐洲持續整頓軍備，帶動國防工業熱度攀升。

法新社報導，在法蘭克福股市今天早盤，潛艦和軍艦製造商TKMS股價從約60歐元飆漲至逾80歐元，市值超過50億歐元（約新台幣1782億元）。

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭，和美國總統川普（Donald Trump）屢次敦促歐洲強化自身防務，歐洲部分國家已大幅提高國防預算

蒂森克虜伯仍握有TKMS 51%股權，蒂森克虜伯股東每持有20股該公司股票，就能分得1股TKMS股票。

TKMS執行長勃克哈德（Oliver Burkhard）表示：「這不只象徵一家公司的里程碑，也對外界釋出海上安全和穩定的強力訊號」，他強調這對歐洲的未來同樣重要，因為歐洲希望捍衛「自由民主的生活方式」。

TKMS財務長葛拉瑟（Paul Glaser）告訴法新社，TKMS上市有助籌資，進一步支持公司成長和滿足訂單需求，「我們目前看到所有產品需求相當強勁。擁有自家股票等於擁有自己的流通貨幣，有助促進公司營運。過去我們只是集團一分子，如今能真正聚焦國防領域。」

國防預算 俄羅斯 法蘭克福

延伸閱讀

李在明：韓國力求打造全球第4大國防工業

籃球／聯合國軍團5人應戰 德國小帥哥偶像是SGA

便宜治百病？AUDI E5 Sportback 已獲萬張訂單 不只平價更具聰明定位

德國生育率高於台灣 衛福部「西方取經」尋解

相關新聞

亞馬遜雲端服務驚傳當機 多項線上服務受影響

美聯社報導，亞馬遜（AMAZON）旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）當機，影響全球各地。AWS為美聯社等許多政府、...

富爸爸作者清崎：別被破碎貨幣體系吃乾抹盡！ 快搶進「這四種」資產

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文示警，提醒民眾不要淪為破碎貨幣體系的受害者，應加緊投資黃金、白銀、比特幣、...

英特爾擬在中東設晶圓廠？ 陳立武訪沙國商談合作

英特爾頻頻尋求結盟，執行長陳立武近來拜會沙烏地阿拉伯官員，商討半導體合作事宜。外界推測，英特爾或許考慮在沙國設廠，以引入...

亞馬遜雲端出包網站停擺 全球近年重大當機事件一次看

亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」今天發生大規模當機，全球多個主要網站與應用程式受影響，這是自去年CrowdStrik...

美股早盤／三大指數齊漲…蘋果逼近歷史高點 美政府關門本周有望落幕

美股20日早盤上漲，白宮經濟顧問哈塞特表示，美國政府關門有可能會在本周結束，使投資人情緒為之一振。

美國與阿根廷達成200億美元換匯協議 南韓：我們也要

阿根廷央行20日宣布，已與美國財政部簽署200億美元的換匯協議，旨在維持阿根廷的物價穩定，並促進該國的永續經濟成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。