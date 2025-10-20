美股早盤／三大指數齊漲…蘋果逼近歷史高點 美政府關門本周有望落幕

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股20日早盤上漲，白宮經濟顧問哈塞特說，本周可能結束政府關門，提振投資人情緒。 路透
美股20日早盤上漲，白宮經濟顧問哈塞特表示，美國政府關門有可能會在本周結束，使投資人情緒為之一振。

道瓊工業指數20日早盤上漲258點，或0.5%；標普500和那斯達克綜合指數分別漲0.7%和0.9%；費城半導體指數大漲1.8%；台積電ADR也漲1.8%。

哈塞特20日在CNBC節目上表示，「我認為政府關門可能會在本周某個時候結束」，「溫和派的民主黨人將會給我們一個開放的政府，我們可以和他們按常規秩序協商任何他們想協商的政策」。

但他也表示，如果這沒有發生，川普政府可能會實施「更強勁的措施」，強迫民主黨人合作。美國政府關門至今已進入第20天。

另一方面，蘋果公司20日早盤大漲2.6%至258.59美元，與去年12月達到的歷來高點259.02美元距離僅差不到1美元。Loop Capital把對蘋果股票的評級從持有上調至買進，成為最新一家看好iPhone需求趨勢的廠商。

Loop 分析師Ananda Baruah表示：「我們現在處在蘋果期盼已久的換機周期最前端，暗示進行中的iPhone出貨擴張將延續到2027年。」

Loop也將對蘋果股價的目標價，從226美元調高至315美元，代表該公司預期蘋果股價將比17日收盤價再漲約25%。

