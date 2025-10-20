亞馬遜雲端出包網站停擺 全球近年重大當機事件一次看

亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」今天發生大規模當機，全球多個主要網站與應用程式受影響，這是自去年CrowdStrike軟體更新引發慘重災情以來，首起全球重大當機事件。

以下為路透社彙整2017年5月以來，全球多起重大當機事件。

英國航空

2017年5月，國際航空集團（IAG）旗下英國航空（British Airways）電腦系統大當機，造成約7萬5千名乘客假期週末受困，引爆公關危機。根據媒體報導，肇因是一名維修承包商不慎關掉電源。

Alphabet（Google母公司）

2020年12月14日，Google旗下包括YouTube、Gmail和Google Drive等熱門服務，出現長達1小時的全球性當機。根據監測網路異常網站Downdetector，當時全球超過1萬2000名YouTube用戶受影響，其中包括美國、英國及印度等地。

Fastly

2021年6月，美國雲端服務公司Fastly出包，導致成千上萬個政府、新聞及社群網站癱瘓，當機時間約1小時。包括Reddit、亞馬遜、美國有線電視新聞網（CNN）、PayPal、Spotify、半島電視台（Al Jazeera）以及「紐約時報」（New York Times）等高流量網站受影響，當機時間從數分鐘到1小時不等。

Akamai

2021年6月17日，澳洲與美國多家金融機構及航空公司網站一度癱瘓，原因是內容傳遞網路供應商Akamai的伺服器軟體問題。該公司表示，問題源於軟體的一個漏洞。

Meta（Facebook母公司）

2021年10月4日，Meta旗下社群平台臉書（Facebook）、WhatsApp 與Instagram當機長達6小時，全球約1060萬用戶通報問題。公司表示，原因出在路由器配置變更時出問題。

X（原Twitter）

2022年12月28日，時稱Twitter（目前已更名為X）的社群平台發生重大當機事件，全球數萬名用戶無法登入或使用主要功能，持續數小時後才恢復。根據Downdetector，美國超過1萬人，以及日本與英國各約2500人受到影響。

CrowdStrike

2024年7月19日，資安公司CrowdStrike軟體更新引發微軟（Microsoft）系統當機，全球電腦系統長時間癱瘓。受影響產業遍及航空、醫療、航運與金融。即使在問題解決後，許多公司仍需耗費數日消化延誤與取消的航班、處理醫療預約問題及延誤的訂單等後續影響。

AWS

2025年10月20日，美國科技巨擘亞馬遜公司旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）發生大規模當機，造成電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）、Snapchat等多款熱門應用程式暫時無法使用。

AWS在格林威治時間7時11分於官網更新指出，多項服務出現「錯誤率與延遲增加」；稍後再度更新時表示，問題已完全排除，大多數服務已恢復正常。