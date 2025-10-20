美國判決牽連蘇丹暴行 法國巴黎銀行股價重挫逾7％

法國最大銀行「法國巴黎銀行」（BNP Paribas）因美國法院近日裁定其須為蘇丹暴行負責，今天股價重挫逾7%。

法新社報導，美國紐約一個陪審團17日裁定，法國巴黎銀行曾協助前蘇丹統治者巴席爾（Omar al-Bashir）政權運作，為原告爭取要求賠償的路徑。

陪審團一致支持3名來自蘇丹的原告，判賠總額2075萬美元。庭上證人指證蘇丹軍隊及詹賈威（Janjaweed）民兵組織犯下暴行。

法國巴黎銀行今天強調「堅決提起上訴」，並表示：「銀行絕對會全力抗辯，並動用一切可能的法律途徑。」

這家法國銀行自1990年代末至2009年間在蘇丹營運，提供信用狀，讓蘇丹得以履行進出口貿易承諾。

提出訴訟的3位原告——兩男一女，現皆為美國公民——指控這些合約變相協助蘇丹政府資助對其部分國民實施暴力行動。

他們在曼哈頓聯邦法院陳述，自己遭受了酷刑、香菸燙傷、刀傷，女性原告更遭到性侵。

法國巴黎銀行的律師則強調，銀行在蘇丹的所有操作於歐洲皆為合法，並且並不知情相關人權侵害。

該銀行主張，即使無其業務存在，這些暴行也可能發生。

根據聯合國資料，2002年至2008年間，蘇丹內戰導致約30萬人死亡，250萬人流離失所。

巴席爾領導蘇丹長達30年，2019年4月在國內多月抗議浪潮後遭罷黜並遭拘留，國際刑事法院（ICC）以種族滅絕罪名通緝他。

法國巴黎銀行今天午後於巴黎證券交易所股價跌幅明顯超越其他法國銀行，其他法國銀行約下跌1%。

該銀行試圖澄清判決不至於引發更多相關訴訟。法國巴黎銀行強調：「本案僅針對這3名原告，並不具有普遍適用性。」

「任何試圖將判決做延伸詮釋的行為，或就潛在和解進行臆測，均屬錯誤。」

加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC CapitalMarkets）分析師在報告中曾指出，法國巴黎銀行可能選擇和解以避免未來因法院裁決而承擔更鉅額賠償責任。彭博（Bloomberg）的分析則估計，相關和解金額最高可能達到100億美元。