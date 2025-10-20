美國與阿根廷達成200億美元換匯協議 南韓：我們也要

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
阿根廷央行與美國財政部達成200億美元的換匯協議。路透
阿根廷央行與美國財政部達成200億美元的換匯協議。路透

阿根廷央行20日宣布，已與美國財政部簽署200億美元的換匯協議，旨在維持阿根廷的物價穩定，並促進該國的永續經濟成長。

根據聲明，協議內容規範了雙邊換匯的條款與條件，將強化阿根廷國際準備的流動性。協議中200億美元的換匯額度，允諾以劇烈波動的阿根廷披索，兌換成穩定的美元，協助阿國因應金融動盪。

美國總統川普日前表示，阿根廷紓困案以200億美的元換匯額度為核心，前提是總統米雷伊必須贏得26日國會期中選舉。這場選舉可能決定米雷伊市場導向經濟改革的未來。

南韓當局也正尋求和美國達成類似的換匯協議。華府一直要求南韓預先支付承諾的3,500億美元現金，首爾則提議提供創建無上限的美韓換匯額度，以免衝擊南韓經濟和匯市。

據韓國經濟日報日前報導，南韓和美國官員正在探索，由南韓央行與美國財政部的外匯穩定基金（ESF），設立換匯額度。

