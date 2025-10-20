亞馬遜雲端服務大當機 Snapchat、Disney+都遭殃

快訊

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
美國科技巨擘亞馬遜公司旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）今天大當機，波及Snapchat、Duolingo、Disney+等多個網站及應用程式（App），AWS隨後稱多數服務已恢復正常。

法新社報導，AWS維護網站表示，工程師發現多項服務「錯誤率增加」後，花了大約3個小時才大致解決這次問題。

根據公告，格林威治標準時間10時35分前，問題已獲得修復，「目前大多數AWS服務運作已恢復正常」，不過部分服務仍受到影響。

根據路透社，AWS這次當機是自去年CrowdStrike故障導致全球醫院、銀行、機場科技系統運作受阻以來的第一起重大網路中斷事件。

綜合法新社與美聯社消息，這次當機事件癱瘓Amazon Prime、Fortnite、Alexa、Snapchat及Duolingo等網站及服務。

監測網路異常的網站Downdetector顯示，遭殃的還包括Reddit以及Hulu、Disney+等多個影音串流平台，以及通訊軟體Signal和達美航空公司（Delta AirLines）。麥當勞（McDonald）的App亦是受害者。

Downdetector也指出，歐洲多家主要行動電信業者、部分英國銀行、WhatsApp和Tinder同樣受到影響。

AWS服務為許多政府機關、大學、企業提供遠端運算服務，美聯社是其中之一。

人工智慧（AI）新創公司Perplexity、加密貨幣交易所Coinbase以及交易平台Robinhood也將系統異常歸咎於AWS。

英國廣播公司（BBC）指出，目前還不清楚這次大當機事件的完整原因。不過，亞馬遜稍早在其中一則更新中曾表示，問題「似乎與美國東部（維吉尼亞北部）區域（US-EAST-1 Region）DynamoDB API端點的DNS（網域名稱系統）解析有關」。

