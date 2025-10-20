快檢查遊戲是否能玩了！亞馬遜雲端：已排除大規模故障

全球最大雲端服務供應商亞馬遜雲端服務（AWS）20日大規模癱瘓擾亂全球網路，導致大型零售商、航空公司、社群媒體應用程式（App）、金融服務公司和遊戲網站等業者服務中斷。經過數小時調查和搶修後，AWS宣布服務已恢復正常。

AWS在自家健康儀表板上表示，已修復美國東岸一個導致服務中斷的區域閘道問題，此刻距離AWS首次提供相關資訊已過三個多小時。AWS表示，在服務恢復期間，一些用戶仍可能遭遇回應較慢或錯誤率上升。

金融平台羅賓漢（Robinhood）等受AWS問題影響的企業大多也表示，旗下服務已恢復正常，Coinbase則正密切關注修復效果。英國稅務和海關總署（HMRC）也表示，已排除擾亂自家網站的故障。

AWS大規模癱瘓影響廣泛，臉書、Snapchat和亞馬遜（Amazon）等網站一度無法連上，人工智慧（AI）工具Perplexity和Fortnite及Roblox等電玩業者也受影響。亞馬遜雲端服務是網路一大支柱，拿下約三分之一雲端市場，服務中斷會引發巨大連鎖反應。