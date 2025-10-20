法開雲集團美妝部門售予萊雅集團 股價聞訊大漲逾5%

快訊

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
萊雅集團（L'Oreal）。 路透社

法國精品業者開雲集團（Kering）昨天宣布以46億美元（約新台幣1409億元）將旗下美妝產品部門售予萊雅集團（L'Oreal），開雲集團在巴黎股市掛牌股價今天開盤大漲超過5%。

法新社報導，根據交易，萊雅集團也取得50年授權，得以開發並銷售開雲集團旗下古馳（Gucci）、寶緹嘉（Bottega Veneta）與巴黎世家（Balenciaga）等品牌的美妝產品。

萊雅集團股價則小幅上漲0.6%，相較於巴黎股市CAC 40指數漲幅0.5%。

過去幾年財務欠佳的開雲集團今年7月表示，該公司上半年獲利近乎腰斬，營收則是衰退16%。

開雲旗下包括知名香水品牌 Creed）在內的美妝產品部門出售所得資金，將用於削減集團累計達95億歐元（約新台幣3390億元）的債務。

開雲集團將於22日公布第3季財報。

此交易案仍需監管機構批准，一旦順利通過，預計將於2026年上半年完成付款。

一個月前才走馬上任的新執行長德梅奧（Luca deMeo）形容這項交易「對集團而言是決定性的一步」。

