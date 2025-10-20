不是科幻世界是台積電！美廠內部影片曝光 內行認了「1處超好睡」

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）9月釋出位於美國亞利桑那州廠的影片，從動工到開幕長達近10分鐘，連同Fab 21廠內部也一併曝光，其中被稱為「銀色高速公路」（Silver Highway）的自動化物料搬運系統，以及黃光潔淨室、巨型極紫外光（EUV）曝光設備等畫面，近期引發科技外媒與外界高度關注。

Threads上的網友狂讚「強大的不可思議」、「第一次進入台積電無塵室的時候就覺得傻眼，好像到了科幻世界一樣」，也比較台美廠之間的差異，「美國人還是比較會做廣告」，不過，有網友指出「幸好影片裡都是比較舊的技術」、「就長得一樣其實～舊外包商路過」。

網友們好奇討論，「聽說台灣工程師會躺在機台下面睡覺」，內行人回應「老實說機台發出的白噪音蠻好睡的」、「是的，一不小心就會睡著了，因為我在機器旁邊等著其他人作業完成，要測試的時候真的會睡著」。有協力廠商人員說，「每次進去無塵室裡面工作，只可用小藍機聯繫，傳統的鍵盤式手機，不能拿智慧型手機，坐個5分鐘不動，吹著冷氣又是黃光超級容易入眠」。

有人問「室內燈為什麼一定要這麼黃？」，其他人則解答「光刻（在晶圓上刻畫電路圖案）是重要的步驟之一，所用的光阻材料大多對藍光和紫外光特別敏感，感應錯畫錯這晶圓就報廢了，所以會用黃光燈管或濾光片，來營造沒有藍光/紫外光的環境」。

熟悉相關產業的人則說「因為有AMHS自動化物料搬運系統，才能讓員工在辦公室工作就好」、「每個介紹Fab的影片都很喜歡用AMHS傳輸系統來拍，因為看起來很屌很炫很自動化，但OHT（天車娃娃機）、STK（倉儲）的售價根本不能跟裡面的其他設備機台相比，地位可能也是」。

影片中也有快速帶過員工穿無塵衣、鞋的畫面，「前輩們」紛紛有感忍不住說，「X的，無塵鞋超難穿」、「無塵鞋沒氣墊真難久站」。