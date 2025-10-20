美中和談有望帶動亞股狂漲 但東南亞這國股市卻暴跌達半年來最深

在對美中恢復貿易談判的樂觀氛圍帶動下，亞洲主要股市20日多報以「漲」聲，尤其台灣、日本、南韓又再創新高，但越南股市20日收盤逆勢暴跌逾5%，跌幅寫半年來最大，原因是當地監管機關發布的檢查報告，重新引發對當地公司債發行出現違規行為的擔憂。

美國總統川普上周五（17日）再度展現願意和解的態度，重申計劃和中國國家主席習近平在本月的亞太經合會（APEC）峰會上會面，帶動亞股20日大漲。

台股20日收漲1.4%至27,688.63點，南韓KOSPI指數則上漲1.7%至3,814.69，分別創下歷史新高；日經225指數收盤也漲3.3%至49,185.5點新高，部分原因是執政黨自民黨黨魁高市早苗似乎終於完成政黨協商，確定可成為日本下一任首相。

除此之外，印尼雅加達指數20日也大漲2.5%，曼谷SET指數漲0.7%。然而，越南胡志明證交所指數同日收盤卻重挫5.5%，跌幅創下4月來最大。

據當地媒體報導，越南政府檢察院（Government Inspectorate of Vietnam）17日公布對67家債券發行商的檢查報告，包括有五家銀行存在「多項違規行為」。這些違規行為包括資金濫用、資訊揭露不當、資本管理不善、本金利息延遲支付，和提前出售項目等。

Turicum投資管理公司合夥人Marco Martinelli表示，這份檢查結果導致投資人情緒「惡化」。加上Novaland投資集團宣布，無法履行其可轉換公司債的支付義務，更讓市場雪上加霜。

Martinelli並表示，過去幾個月的強勁漲勢，鼓勵了散戶投資人增加槓桿，導致一旦負面消息出現，市場就很容易出現被迫拋售情況。上述因素加總起來，導致了今日市場的廣泛恐慌，各類股普遍下跌。