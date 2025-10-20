亞馬遜雲端服務大當機 交易App、遊戲平台都遭殃

全球最大雲端服務供應商亞馬遜雲端服務（AWS）20日大規模中斷，導致全球許多公司服務停擺或品質下降，人工智慧（AI）業者Perplexity、加密幣交易所Coinbase和交易應用程式（App）羅賓漢（Robinhood）都遭受波及。

AWS用戶投訴在台北時間20日下午3時30分後開始激增，Down Detector數據顯示用戶回報已達到數千則。亞馬遜在AWS健康儀表板上說：「我們確認US-EAST-1地區許多AWS服務錯誤率上升，延遲情況也增加。」

Coinbase和羅賓漢表示，AWS問題已影響自家服務，Perplexity宣稱AWS服務中斷已影響旗下網站穩定性。根據Down Detector資料，包括遊戲網站Roblox和Fortnite，以及企業通訊服務Slack在內，其他網站服務中斷相關投訴也大增。

亞馬遜旗下雲端服務是全球最受歡迎雲端服務供應商，也是網路一大支柱。AWS拿下約三分之一雲端市場，意味服務中斷會引發巨大連鎖反應。