美中貿易緊張緩解提振市場信心 亞股普遍收高

隨著美國總統川普週末發表和解性言論，緩解市場對美中貿易緊張的擔憂，亞股今天普遍收高；日股則在維新會支持下，自民黨總裁高市早苗成為日本首位女首相可能性增，收盤勁揚。

法新社報導，投資人也受到中國第3季經濟成長符合預期的鼓舞，延續華爾街股市的正面氣氛。

中國官媒日前報導，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）通話進行「坦誠、深入且具建設性的交流」，雙方同意「儘快」舉行新一輪談判。

就在兩人通話前數小時，美國福斯新聞（FoxNews）播出川普訪問片段，川普表示自己仍將在亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會晤習近平，他還說，100%關稅「是不可持續的」。

隨著美中氣氛轉趨緩和，亞股今天普遍上漲。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）研究負責人魏斯頓（Chris Weston）說：「目前市場的基本預期是中國將在稀土出口管制上作出讓步，為美國續延長現有30%的『關稅休戰』90天至11月10日以後鋪路。」

日股基準日經指數收盤漲逾3%，香港股市漲逾2%，上海股市也在中國第3季經濟成長符合預期帶動下收高。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、威靈頓和台北股市也都收漲。新加坡和吉隆坡股市今天適逢假日休市。