亞馬遜雲端服務驚傳當機 多項線上服務受影響
美聯社報導，亞馬遜（AMAZON）旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）當機，影響全球各地。AWS為美聯社等許多政府、大學和企業提供雲端運算服務。
追蹤線上服務中斷網站DownDetector顯示，受AWS當機影響，用戶通報Snapchat、Roblox、Robinhood和麥當勞應用程式等多種服務發生問題。
AWS在網站上表示，他們在美國東部地區的服務中斷，工程師正在尋找原因。
