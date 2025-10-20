快訊

亞馬遜雲端服務當機 多個知名網站及APP停擺

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
亞馬遜（Amazon）核心的雲端服務業務（AWS）。路透

亞馬遜公司（Amazon.com）今天表示，旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）當機，導致Snapchat、Robinhood等全球多個熱門網站應用程式（App）無法正常運作。

路透社報導，AWS在其狀態頁面上宣布：「我們確認美國東部（維吉尼亞北部）區域（US-EAST-1Region）多項AWS服務的錯誤率與延遲狀況增加。」

人工智慧（AI）新創公司Perplexity及加密貨幣交易所Coinbase均稱當機原因源自AWS。

Perplexity執行長錫利瓦斯（Aravind Srinivas）在社群平台X貼文指出：「Perplexity目前無法使用，根本原因在於AWS出現問題，我們正全力排除中。」

AWS與亞馬遜公司並未對媒體詢問作出回應。

根據監測網站Downdetector，Amazon.com、PrimeVideo及Alexa等亞馬遜服務皆出現異常，支付平台Paypal旗下服務Venmo亦傳出故障。

網站 應用程式

