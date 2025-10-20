聽新聞
0:00 / 0:00
亞馬遜雲端服務當機 多個知名網站及APP停擺
亞馬遜公司（Amazon.com）今天表示，旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）當機，導致Snapchat、Robinhood等全球多個熱門網站與應用程式（App）無法正常運作。
路透社報導，AWS在其狀態頁面上宣布：「我們確認美國東部（維吉尼亞北部）區域（US-EAST-1Region）多項AWS服務的錯誤率與延遲狀況增加。」
人工智慧（AI）新創公司Perplexity及加密貨幣交易所Coinbase均稱當機原因源自AWS。
Perplexity執行長錫利瓦斯（Aravind Srinivas）在社群平台X貼文指出：「Perplexity目前無法使用，根本原因在於AWS出現問題，我們正全力排除中。」
AWS與亞馬遜公司並未對媒體詢問作出回應。
根據監測網站Downdetector，Amazon.com、PrimeVideo及Alexa等亞馬遜服務皆出現異常，支付平台Paypal旗下服務Venmo亦傳出故障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言