英特爾擬在中東設晶圓廠？ 陳立武訪沙國商談合作

英特爾頻頻尋求結盟，執行長陳立武近來拜會沙烏地阿拉伯官員，商討半導體合作事宜。外界推測，英特爾或許考慮在沙國設廠，以引入中東資金。

沙國報業「阿拉伯新聞」報導，沙國通訊與資訊部長艾斯瓦哈會見陳立武，討論合作發展半導體、先進運算技術、及加強攜手打造人工智慧（AI）基建與未來科技。

科技媒體Wccftech指出，報導未提及會談細節，但波灣國家如沙烏地與阿拉伯聯合大公國等，均推動經濟轉型政策，朝向科技成長與擴展AI和晶片等。儘管沙國在製造業經驗不多，但該國熱愛大舉投資新創。而英特爾在過去幾個月來動作頻頻，結盟名單包含輝達、軟銀、川普政府。

英特爾在沙國設立晶片廠並不奇怪，沙國有資源能維持工廠運作。卡達之前就曾接洽台積電，盼在當地設立先進晶圓廠，但遭台積拒絕，可能是因卡達勞力成本較高、供應鏈又受限。但英特爾需要大規模投資，該公司已與軟銀合作，軟銀的一大金主就是沙國的阿拉伯公共投資基金（PIF）。

Wccftech說，目前這些只是揣測，但中東想從傳統的石油經濟轉型，近來晶片製造又日趨重要，波灣國家也許會想投資相關產業。