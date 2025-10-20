快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

富爸爸作者清崎：別被破碎貨幣體系吃乾抹盡！ 快搶進「這四種」資產

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎希望，投資人不要淪為破碎貨幣體系的受害者，建議民眾買進黃金、白銀等資產。 圖擷取自清崎X
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎希望，投資人不要淪為破碎貨幣體系的受害者，建議民眾買進黃金、白銀等資產。 圖擷取自清崎X

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文示警，提醒民眾不要淪為破碎貨幣體系的受害者，應加緊投資黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產。

他寫道：「有錢人會更有錢，雖然我個人很高興看到黃金、白銀、比特幣、乙太幣資產上漲，但我更擔心生活成本上升，也就是通膨，它會讓窮人與中產階級的生活更加艱困。」

「貨幣體系既破碎又腐敗，請竭盡所能、避免淪為受害者。」

他指出，法定貨幣是「虛假」的貨幣，法幣只會讓富者愈富，很不幸地、也只會讓窮者愈窮；他呼籲投資人投資「真實」的資產，例如黃金、白銀、比特幣、乙太幣，而非虛假的法幣。

貨幣 黃金 比特幣

延伸閱讀

金價連續九周上漲 法人提醒留心三個利空因素

漲過頭？金價有望衝5000美元 黃金王子看趨勢：階梯式很穩定

比特幣礦商股價大噴發

期貨商論壇／黃金期 留意風險

相關新聞

無印良品物流夥伴遭勒索病毒攻擊 暫停日本網購服務

日本零售品牌無印良品今天表示，因物流合作夥伴遭到勒索病毒攻擊，公司已暫停日本國內的網路購物服務

富爸爸作者清崎：別被破碎貨幣體系吃乾抹盡！ 快搶進「這四種」資產

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文示警，提醒民眾不要淪為破碎貨幣體系的受害者，應加緊投資黃金、白銀、比特幣、...

李在明：韓國力求打造全球第4大國防工業

韓國總統李在明今天宣布，韓國將於2030年前對國防及航太研究投入「超出預期的預算」，力求打造全球第4大國防工業

美國郵輪旅遊持續升溫 旅客人數明年將再創新高

美國人搭乘郵輪出遊人數創新高。根據美國汽車協會（AAA）預測，明年將有創新高2,170萬人次的美國旅客搭乘郵輪，高於今年...

物流供應商遭網攻 無印良品日本電商網站受波及暫停營運

受到物流供應商愛速客樂（Askul）遭到網路攻擊波及，無印良品（Muji）母公司良品計畫旗下電商網站周日暫停營運。

台積美廠震撼畫面曝光！大秀「銀色高速公路」 EUV內部宛若小宇宙

晶圓龍頭台積電（2330）已公布一段影片，讓外界一窺位於美國亞利桑那州鳳凰城附近的Fab 21晶圓廠內部運作情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。