富爸爸作者清崎：別被破碎貨幣體系吃乾抹盡！ 快搶進「這四種」資產
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文示警，提醒民眾不要淪為破碎貨幣體系的受害者，應加緊投資黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產。
他寫道：「有錢人會更有錢，雖然我個人很高興看到黃金、白銀、比特幣、乙太幣資產上漲，但我更擔心生活成本上升，也就是通膨，它會讓窮人與中產階級的生活更加艱困。」
「貨幣體系既破碎又腐敗，請竭盡所能、避免淪為受害者。」
他指出，法定貨幣是「虛假」的貨幣，法幣只會讓富者愈富，很不幸地、也只會讓窮者愈窮；他呼籲投資人投資「真實」的資產，例如黃金、白銀、比特幣、乙太幣，而非虛假的法幣。
THE RICH get RICHER: while I am personally happy gold, silver, Bitcoin, Ethereum are going up…. My concern is the price of life…. AKA…inflation….makes life harder on the poor and middle class.— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 17, 2025
Please do your best to not be a victim of a broken and corrupt monetary system.…
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言