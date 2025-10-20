富爸爸作者清崎：別被破碎貨幣體系吃乾抹盡！ 快搶進「這四種」資產

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文示警，提醒民眾不要淪為破碎貨幣體系的受害者，應加緊投資黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產。

他寫道：「有錢人會更有錢，雖然我個人很高興看到黃金、白銀、比特幣、乙太幣資產上漲，但我更擔心生活成本上升，也就是通膨，它會讓窮人與中產階級的生活更加艱困。」

「貨幣體系既破碎又腐敗，請竭盡所能、避免淪為受害者。」

他指出，法定貨幣是「虛假」的貨幣，法幣只會讓富者愈富，很不幸地、也只會讓窮者愈窮；他呼籲投資人投資「真實」的資產，例如黃金、白銀、比特幣、乙太幣，而非虛假的法幣。