快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

無印良品物流夥伴遭勒索病毒攻擊 暫停日本網購服務

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本零售品牌無印良品今天表示，因物流合作夥伴遭到勒索病毒攻擊，公司已暫停日本國內的網路購物服務。圖／取自無印良品微博
日本零售品牌無印良品今天表示，因物流合作夥伴遭到勒索病毒攻擊，公司已暫停日本國內的網路購物服務。圖／取自無印良品微博

日本零售品牌無印良品今天表示，因物流合作夥伴遭到勒索病毒攻擊，公司已暫停日本國內的網路購物服務。

法新社報導，這起事件緊接著日本啤酒大廠朝日集團自上月底以來、至今仍在持續中的重大網路攻擊

無印良品營運公司良品計畫發布聲明指出：「自週日晚間9時起，我們已暫停官方網路商店的訂單處理及出貨作業。」

聲明指出：「本次暫停服務是因物流合作廠商愛速客樂（Askul）的系統受到勒索病毒感染所導致。目前我們正與愛速客樂共同努力修復系統，但恢復時間尚未確定。」

愛速客樂則表示，正在「調查受影響的範圍，包括是否有個資或顧客資料外洩的可能」。該公司昨天發出的聲明並未透露駭客身分或其要求。

良品計畫股價今日午後下跌2.5%，盤中一度重挫超過6%；愛速客樂股價則下跌逾5%。

朝日集團自9月29日以來亦因系統異常，持續無法正常處理訂單及出貨作業。該公司表示，目前部分訂單採人工處理，且正逐步恢復出貨。

朝日集團ASAHI SUPER DRY是日本最受歡迎的啤酒品牌之一，朝日方面表示，旗下國內6座啤酒工廠已恢復運作。不過，原訂11月12日公布的財報將延後發布。

據信為俄羅斯駭客組織的Qilin發表聲明，內容被日本媒體解讀為承認發動本次攻擊。

日本 網路攻擊 物流

延伸閱讀

中華電信宣布「Hami Point日本遊」推雙11促銷

巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因

通勤族騎單車撞到熊！日本仙台赫見5頭熊家族 距車站僅3公里

助馬太鞍溪堰塞湖監測 日本贈浮標型水位計

相關新聞

無印良品物流夥伴遭勒索病毒攻擊 暫停日本網購服務

日本零售品牌無印良品今天表示，因物流合作夥伴遭到勒索病毒攻擊，公司已暫停日本國內的網路購物服務

富爸爸作者清崎：別被破碎貨幣體系吃乾抹盡！ 快搶進「這四種」資產

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文示警，提醒民眾不要淪為破碎貨幣體系的受害者，應加緊投資黃金、白銀、比特幣、...

李在明：韓國力求打造全球第4大國防工業

韓國總統李在明今天宣布，韓國將於2030年前對國防及航太研究投入「超出預期的預算」，力求打造全球第4大國防工業

美國郵輪旅遊持續升溫 旅客人數明年將再創新高

美國人搭乘郵輪出遊人數創新高。根據美國汽車協會（AAA）預測，明年將有創新高2,170萬人次的美國旅客搭乘郵輪，高於今年...

物流供應商遭網攻 無印良品日本電商網站受波及暫停營運

受到物流供應商愛速客樂（Askul）遭到網路攻擊波及，無印良品（Muji）母公司良品計畫旗下電商網站周日暫停營運。

台積美廠震撼畫面曝光！大秀「銀色高速公路」 EUV內部宛若小宇宙

晶圓龍頭台積電（2330）已公布一段影片，讓外界一窺位於美國亞利桑那州鳳凰城附近的Fab 21晶圓廠內部運作情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。