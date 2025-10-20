無印良品物流夥伴遭勒索病毒攻擊 暫停日本網購服務

日本零售品牌無印良品今天表示，因物流合作夥伴遭到勒索病毒攻擊，公司已暫停日本國內的網路購物服務。

法新社報導，這起事件緊接著日本啤酒大廠朝日集團自上月底以來、至今仍在持續中的重大網路攻擊。

無印良品營運公司良品計畫發布聲明指出：「自週日晚間9時起，我們已暫停官方網路商店的訂單處理及出貨作業。」

聲明指出：「本次暫停服務是因物流合作廠商愛速客樂（Askul）的系統受到勒索病毒感染所導致。目前我們正與愛速客樂共同努力修復系統，但恢復時間尚未確定。」

愛速客樂則表示，正在「調查受影響的範圍，包括是否有個資或顧客資料外洩的可能」。該公司昨天發出的聲明並未透露駭客身分或其要求。

良品計畫股價今日午後下跌2.5%，盤中一度重挫超過6%；愛速客樂股價則下跌逾5%。

朝日集團自9月29日以來亦因系統異常，持續無法正常處理訂單及出貨作業。該公司表示，目前部分訂單採人工處理，且正逐步恢復出貨。

朝日集團ASAHI SUPER DRY是日本最受歡迎的啤酒品牌之一，朝日方面表示，旗下國內6座啤酒工廠已恢復運作。不過，原訂11月12日公布的財報將延後發布。

據信為俄羅斯駭客組織的Qilin發表聲明，內容被日本媒體解讀為承認發動本次攻擊。