李在明：韓國力求打造全球第4大國防工業

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
韓國總統李在明宣布，力求打造韓國成全球第4大國防工業。圖為現代重工在南韓蔚山的船塢。路透
韓國總統李在明今天宣布，韓國將於2030年前對國防及航太研究投入「超出預期的預算」，力求打造全球第4大國防工業。

路透社報導，李在明在韓國最大武器展「2025年首爾國際航空宇宙暨防衛產業展」（Seoul InternationalAerospace & Defense Exhibition 2025）發表講話，從榴彈砲到自殺式無人機，各家企業在此展現搭載人工智慧（AI）的新無人武器，致力在全球國防市場爭取更多訂單。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的全球百大軍火公司資料，截至2023年，韓國在全球武器銷售排名第10。

李在明指出：「躋身國防工業4大強國之列絕非遙不可及的夢想。」

「我們將把投資集中在開發必須能自主掌握的技術、零組件和材料，例如國防工業的特殊半導體，以建立科技主權。」

李在明補充道，韓國承諾與海外國防夥伴共享的不只是武器系統，還有「打造工業基礎的技術跟經驗」。

軍火是韓國成長最快的出口產業之一，尤其自從俄羅斯全面入侵烏克蘭，韓國已簽訂價值數十億美元的軍售合約，向世界各地銷售榴彈砲、彈藥、飛彈與軍艦等各種軍事裝備。

延伸閱讀

北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

李在明代表南韓首度道歉 承認14萬兒童跨國送養侵犯人權

南韓反中示威頻繁…李在明下令嚴厲打擊 「有損國家利益和形象」

李在明首公開道歉！曾是最大兒童出口國之一 承認跨國送養侵犯人權

