美國郵輪旅遊持續升溫 旅客人數明年將再創新高

美國人搭乘郵輪出遊人數創新高。根據美國汽車協會（AAA）預測，明年將有創新高2,170萬人次的美國旅客搭乘郵輪，高於今年的2,070萬人，連續四年創下新高。

郵輪旅遊正從疫情後報復性旅遊潮中脫穎而出，成為價格親民、躍居主流的旅遊選項，擺脫過去被視為退休族專屬行程的印象。

在整體旅遊市場從高峰回落、機票與飯店價格仍居高不下之際，因成本考量而減少搭機或改變旅遊方式的美國人，開始轉向郵輪這個相對不算奢侈的選擇。郵輪業曾受疫情重創，如今迅速回溫。AAA的數據顯示，當前近半數郵輪旅客是在2022年疫情後受折扣優惠吸引的首遊族。

Truist證券分析師史寇斯（C. Patrick Scholes）說：「疫情後初期旅遊潮主要是因為報復性消費，而郵輪較晚崛起。現在業者靠著主打價值來促銷。」

AAA預估，美國郵輪旅客人次將在2024至2025年間成長8.4%，2026年再增加4.5%。

郵輪業者抓住旅客追求性價比的心理，把郵輪當成比陸上度假村更划算的選擇。全年促銷活動和常客優惠也持續吸引新旅客與重遊旅客。

Melius Research分析師康寧漢（Conor Cunningham）說：「只要飯店持續調漲房價，郵輪業的市占就會不斷擴大。」

郵輪公司也擴大投資，提升海上度假的體驗。新增娛樂設施和私人島嶼停靠點，讓郵輪吸引力擴展到退休族和家庭旅客以外的族群。據彭博報導，業者已投入至少15億美元，用於加勒比海私人島嶼的翻新和擴建。

投資人也開始注意這波熱潮。嘉年華（Carnival）、皇家加勒比（Royal Caribbean）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）三大郵輪公司今年股價隨訂位勁揚。這三家公司股價在過去六個月均上漲，漲幅超越標普500指數。嘉年華9月連續三季上調全年獲利預測，理由是預訂量創新高，淨收益持續成長。