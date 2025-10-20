快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

美國郵輪旅遊持續升溫 旅客人數明年將再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
郵輪旅遊正從疫情後報復性旅遊潮中脫穎而出，成為價格親民、躍居主流的旅遊選項。美聯社
郵輪旅遊正從疫情後報復性旅遊潮中脫穎而出，成為價格親民、躍居主流的旅遊選項。美聯社

美國人搭乘郵輪出遊人數創新高。根據美國汽車協會（AAA）預測，明年將有創新高2,170萬人次的美國旅客搭乘郵輪，高於今年的2,070萬人，連續四年創下新高。

郵輪旅遊正從疫情後報復性旅遊潮中脫穎而出，成為價格親民、躍居主流的旅遊選項，擺脫過去被視為退休族專屬行程的印象。

在整體旅遊市場從高峰回落、機票與飯店價格仍居高不下之際，因成本考量而減少搭機或改變旅遊方式的美國人，開始轉向郵輪這個相對不算奢侈的選擇。郵輪業曾受疫情重創，如今迅速回溫。AAA的數據顯示，當前近半數郵輪旅客是在2022年疫情後受折扣優惠吸引的首遊族。

Truist證券分析師史寇斯（C. Patrick Scholes）說：「疫情後初期旅遊潮主要是因為報復性消費，而郵輪較晚崛起。現在業者靠著主打價值來促銷。」

AAA預估，美國郵輪旅客人次將在2024至2025年間成長8.4%，2026年再增加4.5%。

郵輪業者抓住旅客追求性價比的心理，把郵輪當成比陸上度假村更划算的選擇。全年促銷活動和常客優惠也持續吸引新旅客與重遊旅客。

Melius Research分析師康寧漢（Conor Cunningham）說：「只要飯店持續調漲房價，郵輪業的市占就會不斷擴大。」

郵輪公司也擴大投資，提升海上度假的體驗。新增娛樂設施和私人島嶼停靠點，讓郵輪吸引力擴展到退休族和家庭旅客以外的族群。據彭博報導，業者已投入至少15億美元，用於加勒比海私人島嶼的翻新和擴建。

投資人也開始注意這波熱潮。嘉年華（Carnival）、皇家加勒比（Royal Caribbean）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）三大郵輪公司今年股價隨訂位勁揚。這三家公司股價在過去六個月均上漲，漲幅超越標普500指數。嘉年華9月連續三季上調全年獲利預測，理由是預訂量創新高，淨收益持續成長。

郵輪 美國

延伸閱讀

川普佛州球敘 邀台日韓企業家參加 台積不出席？

賓州社會回歸信仰 美國首設立「聖經日」

北北基開發奢華型郵輪…銀月號19日基隆港首航 15天30萬起跳

台灣郵輪市場高端化轉型 明年迎接麗思卡爾頓郵輪首度靠港

相關新聞

李在明：韓國力求打造全球第4大國防工業

韓國總統李在明今天宣布，韓國將於2030年前對國防及航太研究投入「超出預期的預算」，力求打造全球第4大國防工業

美國郵輪旅遊持續升溫 旅客人數明年將再創新高

美國人搭乘郵輪出遊人數創新高。根據美國汽車協會（AAA）預測，明年將有創新高2,170萬人次的美國旅客搭乘郵輪，高於今年...

物流供應商遭網攻 無印良品日本電商網站受波及暫停營運

受到物流供應商愛速客樂（Askul）遭到網路攻擊波及，無印良品（Muji）母公司良品計畫旗下電商網站周日暫停營運。

台積美廠震撼畫面曝光！大秀「銀色高速公路」 EUV內部宛若小宇宙

晶圓龍頭台積電（2330）已公布一段影片，讓外界一窺位於美國亞利桑那州鳳凰城附近的Fab 21晶圓廠內部運作情況。

iPhone 17熱賣 入門款銷量暴增 美中市場買氣都很強

蘋果公司（Apple）iPhone 17系列新機銷售強勁，入門款更大受歡迎。

自民黨和維新會結盟 高市執政在望 日本股市再創新高

日本維新會共同代表吉村洋文表示，維新會將於周一晚間和自民黨簽署聯合執政協議，自民黨黨魁高市早苗也可望順利接掌日本首位女首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。