快訊

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

獨／新壽再退讓…願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

物流供應商遭網攻 無印良品日本電商網站受波及暫停營運

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，良品計畫電商銷售比率仍相對較低，因此網站暫停營運的影響有限。路透
分析師認為，良品計畫電商銷售比率仍相對較低，因此網站暫停營運的影響有限。路透

受到物流供應商愛速客樂（Askul）遭到網路攻擊波及，無印良品（Muji）母公司良品計畫旗下電商網站周日暫停營運。

良品計畫周一發布新聞稿說，目前尚無恢復營運的時間表。但該公司強調，自家系統未遭入侵，門市物流與配送作業均未受影響。

良品計畫並未公布線上銷售業績，但曾立下2024年8月的會計年度內電商占營收比重提升至15%的目標。

辦公用品供應商愛速客樂周日表示，所屬系統遭勒索軟體攻擊後，已暫停接單和出貨。該公司也為良品計畫的網路銷售提供物流支援。

岩井Cosmo證券零售業分析師饗場大介指出，良品計畫電商銷售比率仍相對較低，因此網站暫停營運的影響有限，且可望儘快恢復接單。

他指出，愛速客樂的影響可能「相當顯著」，因為系統復原通常需要時間，若中斷持續，恐使客戶流失，進而衝擊業績。

受網攻消息影響，愛速客樂周一早盤股價一度重挫6%，創7月初來最大跌幅；良品計畫股價也一度大跌6.6%。

愛速客樂周一表示，正調查是否有客戶或個資外洩，並評估財務影響。該公司也說，可能延後原訂10月28日公布的單月財報。

前數周前，日本最大啤酒商朝日集團（Asahi Group Holdings）也遭網攻，導致旗下「Super Dry」啤酒的生產和出貨受阻，朝日也因此延後發布第3季財報。

電商 物流 網路攻擊

延伸閱讀

巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因

通勤族騎單車撞到熊！日本仙台赫見5頭熊家族 距車站僅3公里

助馬太鞍溪堰塞湖監測 日本贈浮標型水位計

網家攜小七 備戰雙11檔期

相關新聞

物流供應商遭網攻 無印良品日本電商網站受波及暫停營運

受到物流供應商愛速客樂（Askul）遭到網路攻擊波及，無印良品（Muji）母公司良品計畫旗下電商網站周日暫停營運。

台積美廠震撼畫面曝光！大秀「銀色高速公路」 EUV內部宛若小宇宙

晶圓龍頭台積電（2330）已公布一段影片，讓外界一窺位於美國亞利桑那州鳳凰城附近的Fab 21晶圓廠內部運作情況。

iPhone 17熱賣 入門款銷量暴增 美中市場買氣都很強

蘋果公司（Apple）iPhone 17系列新機銷售強勁，入門款更大受歡迎。

自民黨和維新會結盟 高市執政在望 日本股市再創新高

日本維新會共同代表吉村洋文表示，維新會將於周一晚間和自民黨簽署聯合執政協議，自民黨黨魁高市早苗也可望順利接掌日本首位女首...

各國央行也興起FOMO潮 黃金尤受新興市場國家追捧

黃金價格再創新高已見怪不怪，如此就連新興市場在內的各國央行也害怕錯過行情，加入追捧黃金的行列。

美債又成市場避風港 凱雷CEO將信用市場波動已列「關注清單」

沉寂多時的美國公債上周上漲，帶動基準殖利率跌至數月低點，凸顯市場在信用市場疑慮升溫而湧現的避險買盤。不過，凱雷集團（Ca...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。