物流供應商遭網攻 無印良品日本電商網站受波及暫停營運

受到物流供應商愛速客樂（Askul）遭到網路攻擊波及，無印良品（Muji）母公司良品計畫旗下電商網站周日暫停營運。

良品計畫周一發布新聞稿說，目前尚無恢復營運的時間表。但該公司強調，自家系統未遭入侵，門市物流與配送作業均未受影響。

良品計畫並未公布線上銷售業績，但曾立下2024年8月的會計年度內電商占營收比重提升至15%的目標。

辦公用品供應商愛速客樂周日表示，所屬系統遭勒索軟體攻擊後，已暫停接單和出貨。該公司也為良品計畫的網路銷售提供物流支援。

岩井Cosmo證券零售業分析師饗場大介指出，良品計畫電商銷售比率仍相對較低，因此網站暫停營運的影響有限，且可望儘快恢復接單。

他指出，愛速客樂的影響可能「相當顯著」，因為系統復原通常需要時間，若中斷持續，恐使客戶流失，進而衝擊業績。

受網攻消息影響，愛速客樂周一早盤股價一度重挫6%，創7月初來最大跌幅；良品計畫股價也一度大跌6.6%。

愛速客樂周一表示，正調查是否有客戶或個資外洩，並評估財務影響。該公司也說，可能延後原訂10月28日公布的單月財報。

前數周前，日本最大啤酒商朝日集團（Asahi Group Holdings）也遭網攻，導致旗下「Super Dry」啤酒的生產和出貨受阻，朝日也因此延後發布第3季財報。