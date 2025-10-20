iPhone 17熱賣 入門款銷量暴增 美中市場買氣都很強

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師指出，iPhone 17入門款在中國開賣之初銷量幾乎是iPhone 16同級款的兩倍。路透
蘋果公司（Apple）iPhone 17系列新機銷售強勁，入門款更大受歡迎。

彭博引述市調機構Counterpoint Research統計，iPhone 17系列在美國和中國大陸上市前10天的銷量，比去年同期的iPhone 16系列高出14%。從蘋果在這兩大主要市場率先披露的銷售數據可以看見，標準版iPhone 17的需求遠高於去年售價799美元的同級機種。Counterpoint分析師指出，銷量成長歸功於螢幕升級、容量加大與A19晶片性能提升。

Counterpoint資深分析師林科宇（Ivan Lam）說：「消費者對iPhone 17入門款的規格升級反應熱烈。在中國，開賣初期銷量幾乎是iPhone 16同級款的兩倍，而且這股買氣延續到10月仍相當強勁。」

另一方面，高階款iPhone 17 Pro Max在美國需求也十分暢旺。Counterpoint指出，這款機型吸引許多在疫情期間購機的用戶換機。Pro Max 配備蘋果歷來最強相機、散熱系統明顯改善，外觀設計也有做了年來最大幅度調整。

Apple目前仍仰賴iPhone貢獻約半數營收。儘管在人工智慧（AI）功能和技術升級的開發上屢出差錯，蘋果仍保持強勁銷售，而中國大陸消費者則期待Apple Intelligence在當地上線。

