自民黨和維新會結盟 高市執政在望 日本股市再創新高

日本維新會共同代表吉村洋文表示，維新會將於周一晚間和自民黨簽署聯合執政協議，自民黨黨魁高市早苗也可望順利接掌日本首位女首相。受此消息激勵，日本股市周一一度大漲2.9%，再創盤中歷史新高。

吉村指出，雙方已大致達成共識，預定於晚間6時正式公布協議內容。

自民黨和維新會合計在眾議院掌握231席，距過半門檻仍差兩席，但由於在野黨內部分歧，高市幾乎篤定可望勝出。

NHK報導，維新會上下兩院議員將於下午2時在東京開會，高市和維新會領導人接著在傍晚會面，確認雙方結盟後，周二國會將選舉新首相。NHK指出，兩黨黨魁已通過電話，基本上達成協議。

自民黨與以大阪為發跡地的維新會近日加緊協商。維新會是眾院第三大黨，爭取雙方結盟協議中納入多項主張，包括暫時調降對食品的消費稅、加強政治獻金規範，並減少國會議員席次。維新會的政策目標還包括改革社會福利制度，減輕勞動年齡層負擔。

吉村表示，減少國會席次是結盟的「必要條件」。他也表示，自民黨並未打算立即禁止企業對政黨的捐款。

部分分析人士認為，買進日本股票，同時拋售日債和日圓所謂的「高市交易」動能正在減弱，但她可望接掌首相的消息仍帶動周一日股轉強。

高市在角逐自民黨總裁期間，提出擴大政府支出，投入國防、科技、資安及核能等策略產業的計畫。

在安全、外交與能源等議題上，自民黨和維新會立場大致一致。兩黨皆支持日美安保同盟，主張日本應強化軍事實力和經濟安全，包括打造能避免地緣政治風險的供應鏈。兩黨也都支持讓更多核電廠重啟，重新納入能源組合。