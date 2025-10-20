本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五再度上漲，美中貿易戰疑慮再起、部分地區性銀行貸款損失擴大，市場對人工智慧（AI）概念股一路飆漲讓人不安，但這些此起彼落的利空消息都不足以打垮大盤。美股期貨今天（周一）在亞洲早盤繼續上漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股反彈但 VIX 也攀高 投資人焦慮得靠重量級財報來平撫

美股三大指數上周五齊漲0.5%，標普500指數還創下8月來最佳單周漲勢。費城半導體指數和台積電ADR周五各跌0.3%和1.6%，但周線仍分別上漲5.8%和5.1%。

不過，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）周五一度漲到28.99，達到4月底來最高水準。當市場疑慮升高，投資人傾向加碼買入避險選擇權以保護投資部位，因此VIX往往在股市劇烈震盪時急升。

美股期指今（周一）上漲0.3%，亞洲股市開盤預料大多走揚，日股和港股期貨皆呈上漲。投資人正留意中國大陸即將公布的一系列經濟數據，適逢政治領導人齊聚北京舉行為期四天的會議。

美國幾家地區性銀行周五公布財報傳出佳績，扭轉前一個交易日因市場憂心授信品質惡化所造成的崩跌。不少分析師認為，貸款組合出問題多屬個別現象，稅負減輕和監管放寬可望進一步挹注企業獲利。美國總統川普周五也表示，有信心和中國大陸恢復溝通。

第3季財報季下周進入高峰，特斯拉（Tesla）、Netflix、英特爾（Intel）在內更多美國企業將發布財報，美國也將發布通膨數據。

蘋果 i17 掀強力換機潮 全年 iPhone 營收可望締造疫情來最快成長

蘋果iPhone 17系列手機正掀起強力換機潮，將帶動全年iPhone營收締造新冠疫情時期以來的最高成長率。

英國金融時報（FT）報導，觀察蘋果供應鏈、行動網路營運商和客戶出貨等待時間的產業人士指出，iPhone 17系列的初期銷售動能，比華爾街在新機9月發表前的預期還要更強。

Deepwater資產管理公司共同創辦人孟斯特（Gene Munster）表示，新款iPhone等待時間比去年拉長13%左右，可能顯示換機力道更強，「等待交貨時間拉長，通常代表產品周期更強」。

避險買盤再度湧入，美債殖利率跌至數月低點

由於美國政府關門導致就業和通膨等重要經濟數據延後公布，市場上周對地區性銀行的信貸曝險產生疑慮，讓原本波動不大的公債殖利率出現劇烈變化。

投資人情緒受驚，避險資金湧入，對政策敏感的2年期公債殖利率跌破3.4%，創2022年以來最低，10年期公債殖利率也跌破4%，創4月以來最大跌幅。這已是10月以來第二波避險買盤，前一次則是在貿易緊張再起時引發更大一波公債漲勢。

最近就業數據轉弱，市場幾乎篤定Fed將在10月29日調降利率1碼。投資人趁勢鎖定10年期4%的公債殖利率，做為股市和信用市場價位偏高之下的避險布局。

日本維新會領導層將敲定和自民黨結盟談判

日本在野的維新會周日開會，討論是否和執政黨合作，最後決定將左右日本下任首相人選。

維新會共同代表藤田文武會後表示，他們正和自民黨研擬可能的政策合作協議細節，預料最遲在今天（周一）敲定。藤田並指出，最終決定將由他和共同代表吉村洋文拍板。

日本媒體報導，維新會可能在首相投票中和自民黨結盟，此舉將有助於自民黨的高市早苗成為日本首位女首相。

以色列又對哈瑪斯發動空襲

以色列周日又對加薩的哈瑪斯目標發動空襲，據傳也暫停所有援助物資運送，原因是哈瑪斯伏擊造成兩名以軍士兵喪生。

以色列軍方表示，這次行動是針對「明顯違反停火協議」的回應，出動空襲數十個「哈瑪斯恐怖目標」，包括彈藥庫、發射據點以及恐怖組織目標。