黃仁勳將出席南韓APEC企業領袖峰會

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國晶片巨擘輝達十九日發布聲明表示，執行長黃仁勳將出席在南韓舉行的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）企業領袖高峰會（CEO Summit），並打算會晤「全球領袖與南韓頂尖企業高層」。

輝達指出，「黃仁勳將參與相關活動，強調輝達透過人工智慧（ＡＩ）、機器人、數位孿生與自駕車等技術，推動南韓及全球技術進步和成長所做的努力」。聲明並未透露具體細節。

黃仁勳預料將和生產高頻寬記憶體晶片的南韓三星電子與ＳＫ海力士高層會晤。

