聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳將出席南韓APEC企業領袖峰會
美國晶片巨擘輝達十九日發布聲明表示，執行長黃仁勳將出席在南韓舉行的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）企業領袖高峰會（CEO Summit），並打算會晤「全球領袖與南韓頂尖企業高層」。
輝達指出，「黃仁勳將參與相關活動，強調輝達透過人工智慧（ＡＩ）、機器人、數位孿生與自駕車等技術，推動南韓及全球技術進步和成長所做的努力」。聲明並未透露具體細節。
黃仁勳預料將和生產高頻寬記憶體晶片的南韓三星電子與ＳＫ海力士高層會晤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言