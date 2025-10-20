出席 APEC 企業領袖峰會 黃仁勳將會兩大韓廠

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

AI晶片巨頭輝達19日發布聲明表示，執行長黃仁勳10月將出席在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會（CEO Summit），並打算會晤「全球領袖與韓國頂尖企業高層」。

業界關注，黃仁勳在APEC期間，是否發表AI市場發展觀點，以及又有國際跨國合作的好消息宣布，牽動台灣相關協力廠後市，也將左右全球科技股動態。

輝達指出：「黃仁勳將參與相關活動，強調輝達透過人工智慧（AI）、機器人、數位分身與自駕車等技術，推動南韓及全球技術進步和成長所做的努力。」聲明並未透露具體細節。

黃仁勳預料將生產高頻寬記憶體（HBM）晶片的南韓三星電子與SK海力士（SK Hynix）高層會晤。三星婉拒評論，SK海力士則未回覆路透記者的置評請求。

這場企業領袖峰會預定10月28日至31日舉行，APEC年度領袖峰會則預定10月31日至11月1日登場，屆時APEC 21個成員國的元首將齊聚一堂。

今年企業領袖峰會共1,700多位商界人士參與，其他科技業與會者包括亞馬遜AWS執行長賈曼、Meta副總裁密爾納、微軟副總裁庫克與霍曼、Google亞太行銷長卡恩等。

從金融、製造到能源業的與會者也包括花旗集團執行長范潔恩、嬌生執行長杜安卿、摩根大通副董事長平托、寧德時代董事長曾毓群、日立執行長德永俊昭及丸紅社長大本晶之等。

