特斯拉Q3財報不看淡

電動車大廠特斯拉（Tesla）將在22日盤後發布第3季財報，在特斯拉上季交車量破紀錄，上季獲利有望超越市場預期，市場將聚焦他對於中國大陸管制稀土出口的供應鏈影響、平價車款、以及對自駕車與人工智慧（AI）的規劃。

分析師預測，特斯拉第3季營收預期將比去年攀升4.6%至263.3億美元，但每股盈餘可能年減24%至55美分。即使是長年看好特斯拉的Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives），也預期特斯拉每股盈餘為51美分。

不過，仍有一些理由可期待特斯拉可能會打破預期。由於美國7,500美元電動車減稅優惠在9月底到期，促使消費者趕緊採購電動車，激勵特斯拉第3季交車量達到創新高的49萬7,099輛。銷售暢旺也將減少其電動車庫存，有助於利潤率。

特斯拉上季也裝設了破紀錄的12.5百萬度（GWh）儲能設備，遠高於去年同期的6.9GWh，可望帶來助益。川普的關稅政策也可能打擊其儲能事業。

市場聚焦於特斯拉執行長馬斯克對最近發表更平價車款需求的預期，以及中國大陸稀土管制帶來的供應鏈風險。