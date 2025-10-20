開雲集團擬出售美妝部門 傳協議以46億美元賣給法國萊雅

Gucci母公司開雲集團（Kering）傳出接近敲定協議，將以約40億歐元（46億美元）出售美妝部門給法國萊雅（L'Oreal）。另外，開雲、萊雅及愛馬仕（Hermès）本周也都將發布上季財報，將進一步透露精品業景氣是否回升。

英國金融時報（FT）報導，若沒有其他買家出現、協商也未破裂，開雲將美妝部門出售給萊雅的協議，最快本周公布這是開雲新執行長梅奧去年9月接掌以來最大的整頓舉措之一，也代表開雲對美妝業務態度的180度轉變。

開雲2023年設立美妝部門，不再授權給第三方業者，改為自行生產，以掌握美妝市場的成長契機。但該集團的其他部門陷入掙扎，不僅營收占比最高的Gucci在中國大陸銷售放緩，聖羅蘭也因批發業務縮減及美國市況艱難而承壓。截至6月30日，開雲負債總額約為110億美元，出售美妝部門有助減少債務。若協議敲定，萊雅可替開雲旗下品牌如McQueen和Bottega Veneta等，開發新的美妝與護膚產品。但開雲金雞母Gucci已與Coty公司簽訂美妝授權合約，2028年才到期。

開雲股價自6月公布梅奧接任消息迄今，漲幅達近60%。彭博行業研究分析師艾特肯說，開雲必須拿出銷售成果，並提出具說服力的未來策略藍圖，才能維繫投資人的熱度。

開雲22日將公布財報，預料自體銷售下滑程度將縮小至8.7%，Gucci更預計將寫2023年底以來的最小減幅，外界將聚焦於開雲遏止業績萎縮的能力。同日發布財報的愛馬仕，第3季依固定匯率計算的營收成長，估計達約9%，與前一季相當。