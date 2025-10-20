快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

開雲集團擬出售美妝部門 傳協議以46億美元賣給法國萊雅

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Gucci母公司開雲集團傳出接近敲定協議，將以約46億美元出售美妝部門給法國萊雅。（美聯社）
Gucci母公司開雲集團傳出接近敲定協議，將以約46億美元出售美妝部門給法國萊雅。（美聯社）

Gucci母公司開雲集團（Kering）傳出接近敲定協議，將以約40億歐元（46億美元）出售美妝部門給法國萊雅（L'Oreal）。另外，開雲、萊雅及愛馬仕（Hermès）本周也都將發布上季財報，將進一步透露精品業景氣是否回升。

英國金融時報（FT）報導，若沒有其他買家出現、協商也未破裂，開雲將美妝部門出售給萊雅的協議，最快本周公布這是開雲新執行長梅奧去年9月接掌以來最大的整頓舉措之一，也代表開雲對美妝業務態度的180度轉變。

開雲2023年設立美妝部門，不再授權給第三方業者，改為自行生產，以掌握美妝市場的成長契機。但該集團的其他部門陷入掙扎，不僅營收占比最高的Gucci在中國大陸銷售放緩，聖羅蘭也因批發業務縮減及美國市況艱難而承壓。截至6月30日，開雲負債總額約為110億美元，出售美妝部門有助減少債務。若協議敲定，萊雅可替開雲旗下品牌如McQueen和Bottega Veneta等，開發新的美妝與護膚產品。但開雲金雞母Gucci已與Coty公司簽訂美妝授權合約，2028年才到期。

開雲股價自6月公布梅奧接任消息迄今，漲幅達近60%。彭博行業研究分析師艾特肯說，開雲必須拿出銷售成果，並提出具說服力的未來策略藍圖，才能維繫投資人的熱度。

開雲22日將公布財報，預料自體銷售下滑程度將縮小至8.7%，Gucci更預計將寫2023年底以來的最小減幅，外界將聚焦於開雲遏止業績萎縮的能力。同日發布財報的愛馬仕，第3季依固定匯率計算的營收成長，估計達約9%，與前一季相當。

美妝 愛馬仕 Gucci

延伸閱讀

寶雅嘉義再出手新民二店開幕商圈展店布局 賣場競爭加遽

脖子腫瘤比頭大！俄國男僅塗藥膏堅信會消失 拖16年才切除

影／全國高職唯一創新教學金質獎落彰化 施宜伶用愛與陪伴帶學生

台北「秋季美容保養展」集結美妝新勢力！百大品牌齊聚　新秀專區必逛

相關新聞

以空前速度大推新產品…美國ETF吹泡沫 市場擔憂

在最近的美國「信貸踩雷」事件頻傳引發投資人憂心信用市場裂痕之際，美國指數型基金（ETF）基金正以空前速度大量推出新產品，...

全球離岸風電 三利空衝擊…陷入政治與經濟風暴

全球離岸風電產業正遭遇利率升高、供應鏈緊俏，以及美國總統川普的反對等三重打擊，原先的產業榮景翻轉，正陷入政治與經濟風暴。

出席 APEC 企業領袖峰會 黃仁勳將會兩大韓廠

AI晶片巨頭輝達19日發布聲明表示，執行長黃仁勳10月將出席在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會（CE...

美國蓋資料中心引發「鄰避效應」 OpenAI、Meta 轉向空曠地區

人工智慧（AI）支出或許正在改造美國經濟，但許多美國人卻不希望離大型資料中心太近，這些「鄰避行動」愈演愈烈，可能威脅資料...

法國政盪 富豪轉移資產

英國金融時報（FT）報導，由於法國政局動盪引發富豪憂心，法國富豪正把資金轉向盧森堡和瑞士。

比特幣礦商股價大噴發

隨著比特幣挖礦業者轉型，轉向也能容納人工智慧（AI）和高效運算（HPC）的混合模式，這些比特幣礦商今年來的股價表現已超越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。